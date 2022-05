Las entidades y los usuarios del sistema financiero coinciden con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva en que una nueva reprogramación de pagos de los créditos Reactiva debería ser focalizada en vez de que se otorgue a todas las empresas, tal como lo aprobó el pasado lunes la Comisión de Economía del Congreso.

“Reactiva se otorgó a empresas que no necesariamente lo necesitaban, porque no fueron perjudicadas por la pandemia. Ese mismo error no se puede volver a cometer con las reprogramaciones de estos créditos”, aseveró Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa.

Según Choquehuanca, sí es necesaria una nueva pausa de los pagos de las empresas deudoras de Reactiva, pero solo para aquellas que todavía no han revertido el impacto negativo de la pandemia. La empresaria citó como ejemplo de posibles beneficiarias de prórrogas en los pagos a las pymes del sector turismo, que según dijo se han visto perjudicadas esta vez por los paros y conflictos sociales.

Choquehuanca también abogó porque sean beneficiarias las empresas de manufactura textil, metalmecánica, calzado y cuero, al argumentar que todavía están en proceso de reactivación.

Manifestó que su gremio está en desacuerdo con que se le prorroguen las deudas a empresas que no han sido afectadas por la pandemia o que, incluso, por su giro o estacionalidad les ha ido bien, como las empresas del sector construcción, consultorías, servicios de salud, entre otras (ver tabla de sectores con deudas reprogramadas de Reactiva).

Una opinión similar es compartida por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif). Su presidente, Jorge Antonio Delgado, afirmó que se requieren nuevas reprogramaciones de Reactiva, pero de forma focalizada.

Sostuvo que hay mypes que siguen golpeadas por la pandemia y que se les perjudicaría si se les exige que paguen estas deudas. Sin embargo, manifestó que se debe evaluar caso por caso, debido a que si Reactiva se reprograma en forma indiscriminada se va a afectar a las entidades de microfinanzas. Esto, según Delgado, porque las entidades están asumiendo costos operativos por el seguimiento de estos clientes, así como regulatorios y otros que están siendo cubiertos por las propias entidades.

Delgado propuso que una nueva reprogramación debe considerar mayores tasas de interés debido tanto al tiempo de espera como al encarecimiento del costo del crédito. “Estamos levantando fondos con tasas de interés del 5% y les vamos a cobrar una tasa del 3% [a los deudores de Reactiva], a pesar de la espera, estamos perdiendo”, dijo.

A decir del gerente adjunto de Negocios de Mibanco, Luis Almandoz, los clientes mype siguen cumpliendo con el pago de sus deudas, lo que ha llevado a que la morosidad siga reduciéndose. Por ello, el gerente del banco especializado en microfinanzas manifestó que si hay una reprogramación de Reactiva, debe ser focalizada.

Esto, porque puede implicar una cultura de no pago en las mypes, lo que terminaría perjudicándolas en sus récords crediticios y en la disminución de sus costos de crédito.

Congreso interfiere en la autonomía del BCR

El gerente de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, afirmó que extender la reprogramación de Reactiva sin focalizarla entra en conflicto con la política monetaria, que debe tener la flexibilidad para regular la liquidez del sistema financiero; con lo que a su vez contraviene la autonomía del BCR.

Pese a ello, la Comisión de Economía del Congreso aprobó reprogramar estos créditos con mayores flexibilidades.