Velarde defendió el Reactiva Perú: “El otorgamiento fue ciego. Los bancos eran los que seleccionaban a los clientes”

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó el libro “Reactiva: diseño y resultados”, que analiza la implementación del programa Reactiva Perú frente a la crisis económica y sanitaria causada por la Covid-19.
Durante la presentación, el presidente del BCRP, Julio Velarde, destacó que el programa se creó en tiempo récord para evitar una depresión económica. “Las empresas no iban a recibir ingresos, no podían pagar salarios ni a sus proveedores”, señaló.
Velarde también respondió a las críticas que surgieron en su lanzamiento. “El otorgamiento fue ciego. Se criticó a la ministra [María Antonieta] Alva: ‘¿Cómo está dirigiendo los créditos?’. Eso era absurdo. Los bancos eran los que seleccionaban a los clientes”, afirmó.
Agregó que los requisitos fueron simples y que no se favoreció a las grandes compañías. “El monto del préstamo para las grandes corporaciones era muy pequeño. No había ninguna directriz a favor o en contra de una empresa”, sostuvo.
Reconoció, sin embargo, que el programa tuvo limitaciones para llegar a las micro y pequeñas empresas, en especial a las informales. “Hay imperfecciones, pero con el poco tiempo y la urgencia de dar liquidez para que paguen a proveedores y trabajadores, tuvo que hacerse rápido”, explicó.
