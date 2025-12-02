La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció que atendieron con éxito más de 300 vuelos charter durante la Copa Libertadores 2025, celebrado en Lima.
Y es que, el evento supuso un desafío logístico y operativo para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal terminal aéreo del Perú. Sin embargo, la entidad aseguró que las operaciones se desarrollaron eficazmente.
Newsletter exclusivo para suscriptores
CONOCE MÁS: Cajamarca: ronderos castigan con chicotazos a un gerente de Corpac por retrasos en aeropuerto de Jaén
De ese modo, aseguraron que el operativo se extendió desde el día previo al encuentro entre los equipos Flamengo y Palmeiras, el pasado 29 de noviembre, y continuó hasta dos días después del partido.
En ese sentido, Corpac destacó que, gracias a una coordinación eficiente, los vuelos adicionales provenientes de Brasil no afectaron la programación habitual del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que opera un promedio de 560 vuelos diarios.
MÁS INFORMACIÓN: Aeropuerto Jorge Chávez: ¿Cómo un fallo en el sistema de comunicación dejó expuesto al terminal aéreo y desató el caos?
Además de gestionar el tráfico aéreo adicional para los hinchas, Corpac se encargó de la operación oficial de ingreso y salida de las delegaciones deportivas, que arribaron a Lima en vuelos de Gol Linhas Aéreas.
“Todas las maniobras se desarrollaron bajo estrictos estándares de seguridad y eficiencia, demostrando la capacidad del sistema aeroportuario nacional para responder ante eventos internacionales de gran envergadura”, indicó el organismo.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC