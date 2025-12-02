La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció que atendieron con éxito más de 300 vuelos charter durante la Copa Libertadores 2025, celebrado en Lima.

Y es que, el evento supuso un desafío logístico y operativo para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, principal terminal aéreo del Perú. Sin embargo, la entidad aseguró que las operaciones se desarrollaron eficazmente.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El triunfo de Flamengo sobre Palmeiras. Foto: Luis ACOSTA / AFP / LUIS ACOSTA

De ese modo, aseguraron que el operativo se extendió desde el día previo al encuentro entre los equipos Flamengo y Palmeiras, el pasado 29 de noviembre, y continuó hasta dos días después del partido.

En ese sentido, Corpac destacó que, gracias a una coordinación eficiente, los vuelos adicionales provenientes de Brasil no afectaron la programación habitual del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que opera un promedio de 560 vuelos diarios.

Jaén: Ronderos castigan a latigazos a funcionario de Corpac por retrasos en obras de aeropuerto

Además de gestionar el tráfico aéreo adicional para los hinchas, Corpac se encargó de la operación oficial de ingreso y salida de las delegaciones deportivas, que arribaron a Lima en vuelos de Gol Linhas Aéreas.

“Todas las maniobras se desarrollaron bajo estrictos estándares de seguridad y eficiencia, demostrando la capacidad del sistema aeroportuario nacional para responder ante eventos internacionales de gran envergadura”, indicó el organismo.

Corpac