La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia condenatoria emitida en marzo de 2024 por la Corte Superior de Justicia del Callao contra Sergio Rivas Belloso, CEO de la cadena de hoteles Costa del Sol.

De esta manera, se le impone cinco años de pena privativa de la libertad suspendida a Belloso por el delito de defraudación tributaria. El perjuicio fiscal determinado por el Poder Judicial asciende a S/438.018, de los cuales S/268.143 corresponden al Impuesto a la Renta (IR) y S/169.875 al Impuesto General a las Ventas (IGV).

Rivas Belloso en su condición de gerente regional y representante legal de la empresa Costa del Sol, autorizó la contabilización y declaración ante la Sunat de facturas que consignaban servicios inexistentes o no reales durante abril a diciembre de 2010.

Se determinó que la finalidad era incrementar indebidamente el crédito fiscal del IGV y deducir costos y gastos falsos para el Impuesto a la Renta de tercera categoría, permitiendo que la empresa se beneficie de un saldo a favor indebido.

Las facturas fueron emitidas por Jorge Orlando Ayala Castillo, María de los Ángeles Valiente Hidalgo, Hercilia Elizabeth Cachay Puerta, Juan Esteban Noblecilla Abad y Ana Bertha Fernández Ríos, quienes actuaron como personas naturales con negocio por supuestos servicios de mantenimiento, remodelación, pintado de exteriores e interiores, limpieza y otros trabajos que no pudieron ser acreditados.

Cabe precisar que, Rafael Alberto Alejandro Noriega Arisnabarreta fue hallado responsable como cómplice en su condición de representante de la empresa Minkay, al haber emitido comprobantes de pago y además otorgado conformidad a las supuestas operaciones observadas durante el procedimiento de fiscalización.

El tribunal determinó que estas acciones constituyeron maniobras fraudulentas ocasionando un perjuicio económico al Estado por S/438.018.