“Siempre busca ser una buena persona”

Sergio Rivas Belloso, CEO de la cadena hotelera Costa del Sol, compartió con nosotros algunos de sus pasatiempos favoritos, como el Muay Thai, y confesó ser un fanático de la comida casera. Además, destacó que el trabajo le ha permitido desarrollar su habilidad para enseñar, una cualidad que ha sido reconocida por muchas personas de su entorno.

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Aproximadamente 5:30 am. Tomo medio vaso con agua, me quedo un rato en la cama repasando mentalmente las tareas del día, le doy un beso a mi esposa y me levanto. Reviso en el teléfono el cierre del día de los Hoteles. Al final del día agradezco a Dios por lo vivido.

De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

A nivel personal, Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Para los que recién empiezan Quien se llevó mi queso, lo descubrí hace más de 20 años.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Una foto de mi familia.

¿Cine o teatro?

Disfruto ambos, depende de la situación.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Whatsapp, Outlook, LinkedIn, Instagram, Google y alguno de bancos

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix y Disney. Cada cierto tiempo regreso a películas de mi niñez y juventud.

¿El auto de sus sueños?

Cualquiera que me lleve a mi destino. Mi primer vehículo fue un VW escarabajo.

¿Destino favorito en vacaciones?

Playa

¿Qué deporte practica?

Muay Thai pero no intenso, solo por relajación. Llevaba a mi hijo Felipe a clases hace 10 años aproximadamente y de ahí me enganché. Empezamos a practicar juntos en casa. Los fines de semana salgo a caminar por el malecón de barranco con mi esposa.

¿Cocktail o trago favorito?

Cerveza, vino y whisky. En ese orden. De vez en cuando un buen pisco cae bien.

¿Cuál es su restaurante favorito?

La comida peruana es increíble y me encanta la chiclayana. Somos muy caseros, mi esposa cocina espectacular tanto comida peruana como parrilla y empanadas argentinas (su nacionalidad).

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Playa, aunque lo prefiero por vacaciones.

Descríbase en 3 palabras

Apasionado, comprometido y amigo (de mis amigos).

¿Tiene algún talento oculto?

Enseñar y transmitir lo que sé. No me resulta fácil, pero me comentan que lo hago bien. Lo he desarrollado en el trabajo.

Una frase que lo/la defina

Siempre busca ser una buena persona: lo importante es lo que tienes en la mente y en el corazón.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Mi esposa Viviana.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Cesar Ritz fundador de Ritz Carlton, fue un pionero en hotelería.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Actualmente Mario Mustafá, en mi anterior trabajo Ravi Krishna. Ambos me ayudaron a crecer a nivel profesional y personal, que es lo que más valoro.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mis padres. Más que un consejo, me dieron un ejemplo de vida: la importancia de la familia, del trabajo y de vivir con los valores claros.

¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Soñaba desde ser futbolista hasta tener un hotel. Mi primer trabajo fue con mi padre que es titiritero. Lo ayudaba en todo, desde cobrar la taquilla hasta manejar el sonido y los muñecos.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Juzgar antes de tener toda la información. Siempre hay dos versiones de una misma situación y si solo lo miras de una perspectiva puedes ser injusto.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Estás dispuesto a limpiar un baño en caso se requiera? (sea cual sea el puesto al que postula. Siempre la hago a quienes tentan los puestos de gerentes de hotel).

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijos Camila, Felipe y Facundo

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Sobre la necesidad urgente de la educación y los valores. Nuestra sociedad está decayendo cada día y las autoridades la siguen llevando abajo.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Su resiliencia e ingenio.

¿Y su principal defecto?

Su conformismo y la falta de unión frente a la problemática actual.