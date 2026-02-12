CPPIB de Canadá acuerda compra de 50% de operador de Kallpa Generación

Squared Capital y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) anunciaron un acuerdo mediante el cual CPPIB adquirirá el 50% de la propiedad de Inkia Energy, empresa que controla activos energéticos en el Perú y otros mercados. Como parte de la transacción, I Squared Capital mantendrá el 50% restante de su participación.

La operación forma parte del proceso de venta de activos que viene desarrollando I Squared Capital y comprende las operaciones de Kallpa Generación (uno de los principales generadores de energía eléctrica en Perú), Orazul Energy Peru y Kondu, según el comunicado.

El cierre de la transacción dependerá del cumplimiento de ciertas condiciones y de la obtención de autorizaciones gubernamentales. El comunicado detalla que el proceso podría completarse en los próximos meses.

“Como es usual en estas transacciones, el cierre se encuentra sujeto a la verificación de ciertas condiciones y autorizaciones gubernamentales, las que se estima que ocurran en los siguientes meses”, precisaron.

CPPIB gestiona los fondos de pensiones de más de 22 millones de contribuyentes y beneficiarios del Plan de Pensiones de Canadá (Canada Pension Plan) realizando y gestionando inversiones a nivel mundial. Hasta el 2025, fue uno de los accionistas principales de Transportadora de Gas del Perú (TGP).