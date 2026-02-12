CPPIB de Canadá acuerda compra de 50% de operador de Kallpa Generación

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La operación forma parte del proceso de venta de activos que viene desarrollando I Squared Capital y comprende las operaciones de Kallpa Generación (uno de los principales generadores de energía eléctrica en Perú). Foto: GEC.
La operación forma parte del proceso de venta de activos que viene desarrollando I Squared Capital y comprende las operaciones de Kallpa Generación (uno de los principales generadores de energía eléctrica en Perú). Foto: GEC.
Por Redacción EC

Squared Capital y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) anunciaron un acuerdo mediante el cual CPPIB adquirirá el 50% de la propiedad de Inkia Energy, empresa que controla activos energéticos en el Perú y otros mercados. Como parte de la transacción, I Squared Capital mantendrá el 50% restante de su participación.

