Resumen

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El informe también indicó la presencia de señales oceánicas y atmosféricas asociadas al desarrollo del fenómeno, como temperaturas subsuperficiales elevadas en el Pacífico ecuatorial y vientos del oeste anómalos. Foto: GEC.
El informe también indicó la presencia de señales oceánicas y atmosféricas asociadas al desarrollo del fenómeno, como temperaturas subsuperficiales elevadas en el Pacífico ecuatorial y vientos del oeste anómalos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El más reciente diagnóstico del Centro de Predicción Climática (CPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) reveló un 82% de probabilidad de que "El Niño" se desarrolle en el Pacífico ecuatorial central entre mayo y julio de este año, y un 96% de que continúe entre diciembre próximo y febrero del 2027.

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