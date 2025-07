Credicorp Capital mantiene su proyección de crecimiento de la economía peruana en 3,2% este año; aunque no se descarta un aumento mayor, dijo Daniel Velandia, Managing Director de Research en Credicorp Capital.

“Arrancamos este primer trimestre con buen ritmo y esperamos que el segundo trimestre pueda crecer alrededor de 3,5%”, mencionó.

Durante el primer trimestre varios factores han resultado positivos para nuestra economía tal como la demanda interna, la recuperación del empleo, etc. Aún así, un PBI por encima del 3%, tampoco es un resultado que nos deba alegrar, más aún cuando se trata del tope de nuestro crecimiento potencial.

“Nuestra estimación entre 2,8% y 3,2% es el crecimiento cercano al crecimiento potencial de nuestra economía; o sea, difícilmente el Perú va crecer mucho más allá del 3% así sea de manera temporal”, explicó.

De acuerdo a Velandia, tendría que haber reformas estructurales para mejorar la cifra. No obstante, los factores externos podrían influir mejorando esta proyección y no se descarta poder llegar a 3,5% “por los vientos que pueda traer la economía mundial en el precio de los ‘commodities’ y los términos de intercambio”, dijo.

Precisamente el Perú es uno de los países más beneficiados con las exportaciones debido a la producción de cobre, metal que está valorizándose por la compra anticipada, los intentos del gobierno chino por crecer más de lo esperado y la transición energética.

La situación electoral también podría beneficiar al crecimiento, siempre que el potencial ganador (de los comicios) traiga un discurso pro-mercado, agregó.

¿Qué pasará con el déficit fiscal este año?

Credicorp Capital también consideró que el Perú podría incumplir por tercer año consecutivo la regla fiscal y tener un déficit de 2,8% este año y de 2,5% el próximo. Tomemos en cuenta que Raúl Perez Reyes, ministro de EConomía y Finanzas, deslizó la posibilidad de cambiar la regla fiscal este año de2,2% a 2,8%; aunque, la propuesta todavía no ha sido formalizada. Al respecto, Velandia refirió que hay varias iniciativas en el parlamento que podrían costarle al país alrededor de 2 puntos de su producto bruto interno en un plazo de 10 años. Entre ellos destacó: la reforma de pensiones, las zonas francas, Foncomún, etc. “Son tantos los proyectos que hace el Congreso y que aprueba sin el aval del gobierno, que el Perú afrontará presiones fiscales si no hace algo”, agregó.

Dólar se mantendrá a la baja

Velandia también indicó que el precio del dólar se iría normalizando en adelante porque “un dólar más débil le juega en contra al tema fiscal y la emisión de bonos en EE.UU.”. No obstante, la caída a nivel global de la divisa verde permitirá la apreciación de varias monedas entre ellas el sol peruano, que se ve fortalecido gracias a las cuentas externas, los términos de intercambio favorables y bajos niveles de deuda pública e intervención del BCRP.

“El BCRP con su intervención no busca que se cambie la tendencia del dólar, sino que haya menos volatilidad”, agregó.