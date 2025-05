Ositrán, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, se pronunció sobre la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) para pasajeros en transferencia en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El organismo indicó que la TUUA de Transferencia es un pago único que cubre los servicios para pasajeros en conexión, es decir, aquellos que pasan en tránsito por el aeropuerto, y descienden de la aeronave para luego continuar su viaje hacia otro destino.

Ositrán, además resaltó que no es parte de este contrato y solo participa brindando opiniones no vinculantes. Respecto de la Adenda N° 6 del año 2013, advirtió que inicialmente su opinión fue desfavorable respecto a la fijación de la TUUA de Transferencia por considerar que no podía significar el mismo monto pagado por la TUUA nacional o internacional, sino que debía distinguirse el menor número de servicios utilizados por los pasajeros en transferencia, aspecto que fue corregido en la versión final de dicha adenda.

Como regulador, Ositrán señaló tener la responsabilidad legal de establecer el monto máximo que LAP puede cobrar por la TUUA de Transferencia en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Para ello, inició un procedimiento tarifario el 8 de junio de 2024, el cual concluyó en marzo de 2025.

“Este proceso se desarrolló respetando los plazos y pasos establecidos en el Reglamento General de Tarifas. Se realizaron las publicaciones oficiales requeridas, en el diario El Peruano y nuestra página web”, sostuvo el regulador.

Asimismo, el 26 de febrero de 2025 se realizó una Audiencia Pública, donde se presentó la metodología, los criterios técnicos y los modelos económicos utilizados para calcular la tarifa, y se escucharon los comentarios de los participantes.

Después de seguir todo el procedimiento establecido y analizar los comentarios recibidos, las áreas técnicas de Ositrán definieron los montos máximos que LAP puede cobrar por la TUUA de Transferencia en el nuevo terminal que son US$ 11,32 por pasajero en vuelos de transferencia internacional y US$ 7,07 por pasajero en vuelos de transferencia nacional.

“No fijar la tarifa a tiempo habría significado un incumplimiento del Estado peruano, al no cumplir el regulador con su función, lo que podría generar consecuencias económicas. Por ello, la tarifa fue aprobada por resolución de la Presidencia Ejecutiva el 28 de marzo de 2025 y publicada el 29 de marzo, un día antes del inicio formal de operaciones”, finalizó Ositrán.