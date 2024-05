En Perú, el 50.5% de la población sufrió inseguridad alimentaria moderada o severa entre 2019 y 2021, según las cifras más recientes reveladas por “The State of Food and Nutrition in the World 2022″ de la FAO (Food and Agriculture Organization). Lo que significa, que han pasado por episodios en los que han estado preocupados de no tener suficientes alimentos para comer.

Además, el informe resalta que el 20.5% de la población peruana experimentó inseguridad alimentaria severa, lo que significa que, en los 12 meses previos a ser consultados, estos individuos se quedaron sin alimentos y pasaron uno o más días sin comer.

En ese sentido, Miguel Robles, profesor de la Facultad de Economía e Investigador de la Universidad del Pacífico, explicó que esta preocupación los puede llevar a sacrificar otras necesidades básicas y/o limitarse a comer lo que está más fácilmente disponible o lo más barato, que típicamente son alimentos de menor contenido nutricional.

El informe también resalta que la desnutrición infantil ha mostrado un estancamiento en su reducción, situándose en 10.1% en 2022. Esto significa que 10 de cada 100 niños en el país están considerablemente por debajo de la talla normal para su edad, debido en gran parte a una deficiente alimentación.

Este panorama es muy distinto, ya que antes el Perú era citado internacionalmente por su éxito en reducir dicho indicador, pasando del 28% en 2005 al 13% en 2016. Sin embargo, de 2016 a 2022, esta mejora se ha estancado, en parte porque mientras menor es la desnutrición crónica es más difícil seguir logrando su reducción, pero en parte también porque con el aumento en años recientes del hambre y la pobreza también hay un impacto en la desnutrición infantil.

Causas del hambre en el Perú

“Esta línea de pobreza extrema se refiere al valor monetario necesario para adquirir una canasta básica de alimentos que cubra las necesidades nutricionales mínimas. La línea de pobreza, en cambio, incluye además de la canasta alimentaria, otros bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, vivienda, educación y salud”, sostuvo el docente en relación al reciente informe del INEI, “Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2014-2023″.

Los resultados del informe indican que en 2023, la pobreza monetaria afectó al 29.0% de la población del país. Es decir, a 9 millones 780 mil personas. Además, la pobreza extrema llegó al 5.7% y la pobreza no extrema al 23.3%. “Comparando con el 2019, año pre pandemia, la pobreza ha aumentado en 8.8 puntos porcentuales, lo que equivale a 3 millones 290 mil personas adicionales en situación de pobreza. Este incremento está relacionado con el aumento observado en la inseguridad alimentaria y el hambre”, finalizó Robles.