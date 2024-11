Fitch Ratings mejoró el panorama de calificación de la deuda de Perú de negativa a estable. Además, confirmó la calificación de riesgo emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local del país en ‘BBB’.

En medio de una mayor volatilidad política que provocó una recesión económica el año pasado, la formulación de políticas sólidas ha respaldado una recuperación económica este año y ha preservado una amplia estabilidad macrofinanciera, indicó la calificadora.

“En opinión de Fitch, las incertidumbres políticas siguen siendo elevadas y restringen la recuperación de la inversión privada, por lo que esperamos que esto mantenga el crecimiento relativamente débil en torno al 2,5% durante los próximos dos años”, se lee en su reporte.

“Fitch cree que la gestión fiscal se ha debilitado y que los objetivos fiscales podrían seguir incumpliéndose, pero a pesar de este deslizamiento se proyecta que la relación deuda/PIB se mantendrá relativamente estable en niveles bajos”, agregó también.

De acuerdo con Fitch Ratings, la calificación ‘BBB’ de Perú también se sustenta en una sólida liquidez externa, un historial de estabilidad macroeconómica y un marco de políticas disciplinado.

La agencia refirió que los poderes ejecutivo y legislativo siguen estancados en un incómodo punto muerto. Sin embargo, a pesar de la amenaza de un juicio político, la presidenta Dina Boluarte ha permanecido en el cargo gracias a su alianza con algunos partidos de derecha.

“En opinión de Fitch, la alianza aumenta las probabilidades de que Boluarte y el Congreso cumplan sus mandatos hasta julio de 2026, en ausencia de presiones por un nuevo malestar social. Sin embargo, el equilibrio político sigue siendo frágil y podría mantenerse después de las elecciones generales de 2026″, remarcó.

Nueva reforma de pensiones

Fitch se refirió a la nueva reforma de pensiones aprobada por el Congreso, que crea un sistema de cuatro pilares, añadiendo regímenes semicontributivos y voluntarios a los pilares contributivos y no contributivos existentes. Además, prohíbe los retiros de pensiones, lo que podría permitir que el sistema de pensiones privado recupere lentamente los activos después de siete retiros desde 2020 por un total de 10,7% del PIB (más de la mitad de sus activos).

“La reforma implicará un costo fiscal, pero bastante moderado según las estimaciones iniciales, de alrededor de 0,1%-0,5% del PIB en el mediano plazo”, advierte.

Respecto al PBI señaló que “se recupere en un 3,0% después de contraerse un 0,6% en 2023, lo que refleja la recuperación de las industrias agrícola y pesquera, el impulso fiscal en curso, la sólida producción de cobre y el apoyo al consumo privado proveniente de un nuevo retiro de pensiones y una menor inflación”.

En cuanto a la inversión privada ha seguido disminuyendo en lo que va de 2024 a pesar de la mejora de la confianza empresarial, y podría mantenerse en niveles moderados. “Creemos que el crecimiento volverá a su potencial del 2,5% después de 2024. La actividad se verá impulsada por la finalización de grandes proyectos de infraestructura (por ejemplo, el aeropuerto de Lima) y una demanda mundial favorable de minerales”, refirió la calificadora.

Inflación bien contenida

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), mantuvo la tasa de política monetaria en 5,25% en octubre a pesar de que tanto la inflación general como la subyacente cayeron a 1,78% interanual y 2,64% interanual, respectivamente, en septiembre. Las expectativas de inflación para los próximos 12 meses se encuentran dentro del rango objetivo (2%+/-1%).

Nuevos proyectos mineros congelados

La implementación de algunas medidas de política a favor de la minería ha ayudado a descongelar US$2.500 millones en proyectos en desarrollo en el primer semestre de 2024, aunque los proyectos en desarrollo han permanecido estancados.

“Sigue siendo incierto si la construcción del gran proyecto Tía María comenzará en 2025. El sector está en condiciones de beneficiarse de los precios del cobre favorables y de una postura gubernamental más favorable en relación con el gobierno anterior”, señaló la agencia.

En opinión de Fitch, Perú podría enfrentar el desafío de acelerar un nuevo y sólido ciclo de inversión minera hasta después de las elecciones de 2026, cuando podría surgir una mayor claridad sobre la dirección de las políticas.

“Las autoridades no alcanzaron la meta fiscal en 2023 y esperamos que no la alcancen nuevamente este año a pesar de haberla relajado ya. El déficit fiscal continúa aumentando en 2024 en medio de políticas fiscales más flexibles para apoyar la actividad económica, alcanzando el 4,0% del PIB en los 12 meses hasta septiembre”, añadió Fitch Ratings que proyecta que el déficit caerá al 3,4% para fin de año (por encima del objetivo del 2,8%) y que el déficit fiscal caiga al 2,5% en 2025 y al 2,3% en 2026, pero se mantenga por encima de las metas del gobierno del 2,2% y el 1,8%, respectivamente.

Deuda pública baja

La calificadora prevé que la deuda/PIB aumentará modestamente del 32,4% en 2024 al 33,4 % en 2026, aún muy por debajo de la mediana de 59 % prevista para 2026 (clasificación BBB).

“Prevemos que la deuda en moneda extranjera será del 45,7% de la deuda total para 2026, frente al 26,8% en 2019, lo que se compara con nuestra mediana de 27,5 % prevista para 2026 (clasificación BBB)”, explicó.

Petro-Perú

Fitch Ratings también se refirió a los problemas de gobernanza y rentabilidad de Petro-Perú, que representan un riesgo continuo para el futuro. Sin embargo, la deuda de Petroperú, que representa el 1,8% del PBI, representa un pasivo contingente relativamente pequeño para el soberano.

La posición de liquidez externa de Perú sigue siendo sólida en relación con la mediana de la calificación ‘BBB’. “Esperábamos que las reservas internacionales terminen el año en los niveles actuales de US$82 mil millones, lo que cubriría 11,3 meses de pagos externos de divisas y respaldaría un alto índice de liquidez externa de 253,9%, muy por encima de nuestras respectivas medianas de pronóstico ‘BBB’ para 2024 de 5,5% y 167%, respectivamente”, concluyó la calificadora.