Juan Carlos Ortiz, segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), afirmó que durante el 2024 es posible que proyectos mineros valorizados en US$ 5 mil millones cuenten con luz verde para desarrollarse.

“Este año podemos llegar a los US$ 5 mil millones. No necesariamente que se van a gastar, pero que se va a dar luz verde para iniciar proyectos que sumen en su conjunto US$ 5 mil millones y puedan ser ejecutados iniciando el 2024, en dos o tres años”, declaró en el marco del Jueves Minero Especial.

Bajo esa premisa, señaló que uno de esos proyectos sería Zafranal (cobre), ubicado en la región Arequipa y que pertenece a la minera canadiense Teck. Se prevé que Zafranal producirá concentrado de cobre con bajo contenido de oro, a través de un proceso de flotación.

“Ya tiene permiso ambiental, ahora está tramitando y solicitando su permiso de construcción. Esperemos que este año se le conceda y así ellos ya tendrían que tomar la decisión como empresa de ir adelante”, detalló Ortiz.

Un segundo proyecto que se espera vea la luz es Reposición Antamina (cobre), ubicado en la región Áncash. El objetivo es realizar modificaciones para extender la vida de la actual Antamina por 8 años más, del 2028 al 2036. “Es un proyecto importante de cerca de U$$ 2 mil millones”, destacó el ingeniero.

No obstante, el también vicepresidente de Operaciones de Compañía de Minas Buenaventura lamentó que, a la fecha, no contemos con un megaproyecto del calibre de Quellaveco (cobre), ubicado en Moquegua y valorizado en US$ 5.500 millones. Consideró que ello se debe principalmente a la demora en los permisos por parte del Gobierno.

“Hoy no tenemos un proyecto así. Hoy los que tenemos están entre el rango de US$ 500 millones y US$ 1.500 millones, son los que tenemos en el portafolio. De todos modos, creo que está bien y es un buen comienzo, es una manera de revertir la tendencia en la que no teníamos ningún proyecto”, finalizó.