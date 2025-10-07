La inflación general se incrementó en 0,01% mensual en septiembre, cercano al incremento esperado por el consenso de analistas encuestados por Bloomberg (+0.06%) y el incremento esperado por Scotiabank (+0,05%).

La cifra mensual difiere del promedio histórico de los últimos 20 años (+0,17%) y de la registrada en el mismo mes de 2024 (-0,24%). En consecuencia, la inflación anual se elevó de 1,1%, su nivel más bajo en siete años, hasta 1,4%.

A nivel desagregado, las categorías que resaltaron fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0, 07%), principalmente por la caída de precios de huevos, pollo y mango, seguida de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0, 13%) ante menores tarifas en la energía eléctrica y gas -vinculado al fortalecimiento del sol y Restaurante y hoteles (+0,11%) al registrarse mayores precios en comidas de restaurantes.

El reporte semanal de Scotiabank también señaló que la inflación subyacente, el componente tendencial que excluye alimentos y energía, aumentó ligeramente un 0,06% intermensual en agosto, inferior al promedio histórico de los últimos 20 años (+0,12%), pero mayor a la cifra registrada en el mismo mes de 2024 (+0,0%). En términos anuales, se mantuvo sin cambios en 1,8% anual, acumulando siete meses por debajo del punto medio del rango meta.

Respecto a la inflación anual a nivel nacional también se incrementó de 1,2% en agosto a 1,3% en septiembre. De las 26 ciudades donde se calcula la inflación, en 12 se situó dentro del rango meta (15 ciudades en agosto) y en 14 se ubicó por debajo del rango meta (11 en agosto), de las cuales tres se ubican en negativo.

Perspectivas

Scotiabank proyecta preliminarmente que la inflación general mensual de octubre sería positiva y se situará en torno al +0,1% debido a un incremento en el rubro de alimentos. Además, se contará con un efecto base, dado que la cifra en 2024 fue negativa (-0,09%), la cual contrasta con el promedio de 0,1% para los últimos 20 años. Con ello, es probable que la inflación a 12 meses se incremente de 1,4% en septiembre a 1.6% en octubre.

Las expectativas de inflación a 12 meses se han reducido levemente, de un promedio de 2,18% en agosto a 2,6% en septiembre. Para fin de año los agentes económicos consideran un rango de entre 2,00% y 2,10%, y para 2026 entre 2,20% y 2,30%, según el más reciente sondeo de expectativas macroeconómicas publicado el 3 de octubre. “Por nuestro lado, estamos esperando que la inflación cierre en alrededor de 1,9% en 2025 y en alrededor de 2,2% en 2026”, remarcaron.

En cuanto a la tasa de interés de referencia, la estabilidad de los precios y la fortaleza de la demanda interna (creciendo por encima de 6,0% durante el primer semestre del 2025), contribuye a la percepción de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) no tenga preocupaciones y mantenga la tasa de interés estable en 4,25% por un tiempo. Para fin de año, se espera que la tasa se mantenga sin cambios respecto de los niveles actuales.

Con respecto a la tasa de referencia de la Fed, el mercado espera (con un 95% de probabilidad) que se realice un recorte adicional de 25 pbs en la reunión del 29 de octubre. Desde Scotiabank Global Economics, esperan que durante 2025 se realicen dos recortes adicionales (uno en cada reunión) y tres recortes adicionales durante el 2026.