Inseguridad ciudadana incrementa las compras por Internet: ¿qué otros hábitos de consumo se imponen hacia el 2026?

Tras años marcados por la pandemia, la inflación y el Fenómeno de El Niño, el consumidor peruano empieza a recuperar la confianza. Con estos factores en retroceso, el panorama para el sector consumo en el 2026 se perfila más optimista.

De acuerdo con Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Worldpanel by Numerator Perú, el consumidor ha demostrado una notable capacidad de adaptación. “Pese a los problemas de los últimos años, se muestra resiliente”, señala. Prueba de ello es que el ticket de compra promedio pasó de S/19 en 2023, cuando el país enfrentó una recesión, a S/22 a junio de este año, mientras que el número de visitas a los puntos de venta se mantiene en torno a las 300 por año.

Además, la estructura de los hogares también está cambiando. Las familias de una o dos personas ya representan una cuarta parte del consumo tanto en Lima como en las principales ciudades del interior del país.

En cuanto a los canales de compra, la penetración del canal moderno continúa al alza. “En Lima, prácticamente todos los consumidores compran al menos una vez al año en este canal. En provincias, la penetración pasó de 83% a 93% en los últimos cinco años, impulsada por la apertura de nuevas tiendas y una mayor oferta”, explica Cheng.

Nuevos retos para las marcas

Este cambio en los hábitos de consumo obliga a las marcas a ajustar sus estrategias, desde los formatos de los productos hasta su presencia en los distintos canales de venta.

“La conversión es clave”, enfatiza Cheng. “Si el comprador se mueve entre varios canales y no estoy presente, pierdo la oportunidad. En promedio, una familia visita ocho tiendas distintas por trimestre, buscando valor. Debo estar en todos los canales, pero con estrategias diferenciadas: una cosa es el canal tradicional, otra un supermercado o un ‘discounter’”, precisa.

Inseguridad y auge del e-commerce

La inseguridad ciudadana se ha convertido en un nuevo factor que influye en los patrones de compra. La preferencia por el comercio electrónico crece en respuesta a esta preocupación, abriendo oportunidades para que el canal tradicional se reinvente.

Según Worldpanel by Numerator, el 36% de los hogares peruanos ha comprado al menos una vez un producto de consumo masivo por Internet (sin contar electrodomésticos o viajes). Si bien el e-commerce aún representa menos del 2% del total de canales en consumo masivo, su penetración es cada vez mayor y transversal a todos los niveles socioeconómicos.

“El canal online tiene un alto potencial de expansión”, destaca Cheng. Entre los niveles medios y altos (A/B), cerca del 60% de los consumidores compra al menos una vez por Internet, mientras que en el nivel C la cifra ya bordea el 40%.

Con estos cambios en los hábitos y canales de compra, el reto hacia el 2026 será claro: mantener la resiliencia del consumidor peruano, mientras las marcas aprenden a acompañarlo —y no perseguirlo— en su nuevo recorrido de compra.

La IA, una aliada estratégica para los negocios

Con estas exigencias y la revolución tecnológica, las marcas tienen la oportunidad de respaldarse en la inteligencia artificial (IA) como una herramienta clave para entender y atender los nuevos hábitos del consumidor, resumidos en tres verbos: searching, streaming y shopping, señala Deb Reyes, directora de Producto de Google para América Latina Hispana.

Según la ejecutiva, las búsquedas en línea son cada vez más complejas, específicas y personalizadas, impulsadas por el uso de IA. Gracias a la función AI Overview, el buscador logra “reducir el tráfico, pero aumentar la calidad de las consultas”. Actualmente, se estima que el 15% del total de búsquedas son completamente nuevas, y que 1 de cada 5 tiene fines comerciales.

La búsqueda por imágenes también está ganando terreno, sobre todo entre la Generación Z, “que es la que más busca”, apunta Reyes.

La especialista destaca que las empresas deben incorporar la inteligencia artificial a sus estrategias, ya que están surgiendo nuevas herramientas que facilitan búsquedas más precisas y experiencias de compra más eficientes.

Reyes adelantó que Google lanzará próximamente en América Latina —incluido el Perú— el modo AI, una funcionalidad que permitirá realizar búsquedas multimodales (combinando texto, voz e imagen), además de herramientas que automatizarán los procesos de compra para los usuarios.

La información se compartió durante el Top Marketing Program, organizado por la Sociedad Peruana de Marketing.