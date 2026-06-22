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Contra el poder mafioso e ¿invisible?

“El crimen organizado tiene un enorme potencial para desestabilizar países, y en el nuestro ya ha avanzado bastante”.

    Santiago Pedraglio
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    Resumen

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    En el Perú habrá pronto un cambio de gobierno, y la lucha contra el crimen organizado tendría que ser una prioridad para quienes lo asuman. En campaña, las propuestas se concentraron en aumentar las penas, construir cárceles, reformar la policía y fortalecer el trabajo de inteligencia. Hay, sin embargo, otros aspectos de este desafío sobre los cuales importa insistir:

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