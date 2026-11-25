Durante el segundo día de CADE Ejecutivos 2026, El Comercio conversó con Luis Carranza, economista y exministro de Economía y Finanzas, quien analizó la evolución de la política monetaria en un contexto de alza de precios por el fenómeno de El Niño y de tensiones en los mercados globales. Asimismo, compartió sus perspectivas sobre el comportamiento de los commodities y las oportunidades que ofrece el fortalecimiento de las relaciones comerciales del Perú con Asia.

- ¿Considera que la visita de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, a China y Japón ha tenido resultados positivos para el país?

Yo creo que la relación estratégica con Asia es fundamental y que esa visita ha sido muy importante para el país. El comercio de Sudamérica está cambiando radicalmente. Hace unos 20 años, el principal socio comercial de Sudamérica era Estados Unidos y el segundo era Europa. Hoy en día, el principal socio comercial es China. Esto va a seguir creciendo porque las tasas de crecimiento del producto en China y la India son altas —4% y 6%, respectivamente—, mientras que Europa está estancada, con un crecimiento en torno al 1%, y el comercio responde a estos patrones de crecimiento. Entonces, es fundamental que el Perú se convierta en ese hub logístico de la relación comercial de Sudamérica con Asia.

- Recientemente, se ha hablado de la posibilidad de negociar un tratado comercial con la India. Si bien es un proceso largo, ¿considera que sería un paso importante para fortalecer esa relación?

De todas maneras. La India es una economía que viene creciendo al 6%, bastante por encima del promedio mundial y del promedio de la propia China. Tiene un nivel de población y un crecimiento demográfico también importantes, con mucha migración del campo a la ciudad. Hay un proceso de urbanización en la India que se ha retrasado frente a lo que ocurrió en China y antes en América Latina. Así que las relaciones comerciales con la India van a crecer de manera acelerada en los próximos años.

- Pasando a los temas locales, el MEF realizó una emisión de bonos que tuvo resultados exitosos. ¿Considera que más adelante habrá una nueva oportunidad para que el gobierno utilice este mecanismo de financiamiento?

Es importante la emisión de bonos porque nos permite financiar el déficit fiscal y es necesario darle un gran impulso a la infraestructura. Adicionalmente, tenemos el tema del fenómeno de El Niño, que va a requerir importantes recursos: primero, para atender prioridades básicas; luego, para la atención a la población; y, después, para todo el proceso de reconstrucción. Entonces, el acceso a los mercados internacionales es fundamental. El Perú tiene el mejor estándar fiscal de la región, de lejos. Nuestro rating es muy bueno, es grado de inversión. No es tan alto como el de Chile o Uruguay, por ejemplo, pero nuestra solidez fiscal está mucho más alta que la de estos dos países. Inclusive, la deuda se mantiene controlada, el nivel de déficit es bastante razonable, el ratio de deuda sobre producto debería ir declinando en función de potenciar nuestra tasa de crecimiento, con lo cual el Perú es la economía más sólida de la región, de lejos.

- Recientemente se actualizó el Marco Macroeconómico Multianual y la proyección del déficit fiscal para el 2027 pasó de 1,4% a 2,4% del PBI. ¿Considera acertada esta decisión del MEF?

Yo creo que es necesaria. El tema del fenómeno de El Niño va a generar un impacto negativo en la actividad económica, pero, fundamentalmente, una necesidad de recursos: primero, para atender a la población y, después, para todo el tema de reconstrucción. Entonces, si tenemos capacidad fiscal, hay que utilizarla para beneficio de la población.

- ¿Y qué tanto debería preocuparnos el incremento de la inflación? ¿Se trata de un fenómeno temporal?

Es un tema temporal. Efectivamente, tienes dos elementos ahí: uno, el tema de los alimentos, que va a ir complicándose con el Fenómeno de El Niño; y el otro es el petróleo. Pero el Perú logró la convergencia de la inflación incluso antes que Estados Unidos, luego del shock de oferta global que tuvimos en 2022. Entonces, la inflación no es un tema de preocupación de largo plazo.

-Pasando al escenario internacional, este próximo 8 y 9 de noviembre se realizará una nueva reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y el mercado espera un incremento de 25 puntos básicos en su tasa de referencia. ¿Se concretará este aumento? Y, ¿qué impacto podría tener en la economía peruana?

Sí, el mercado espera un aumento de la tasa de la FED. En términos de la estructura del mercado, esto se ha trasladado. Además, por razones fiscales, en Estados Unidos las tasas de largo plazo se han incrementado, y eso sí nos afecta negativamente en términos del costo de financiamiento, porque es el benchmark para el resto de los bonos de los países emergentes. Entonces, eso nos afecta ligeramente; no es mucho, pero tiene un impacto. En el tema de la Reserva Federal, básicamente, va con la tasa de política monetaria de nuestro Banco Central. Ahí mi posición es que no deberíamos incrementar excesivamente la tasa de política monetaria. Nuestra posición en cuenta corriente es superavitaria, tenemos una posición muy positiva en términos de ingresos de dólares y creo que sí es bueno lograr una convergencia suave de la inflación al rango meta.

-Hace muy poco, el Banco Central elevó su tasa de referencia en un contexto de presiones inflacionarias que usted considera temporales. ¿Cree que deberíamos esperar nuevos incrementos de la tasa durante el próximo año?

Es que el tema central, cuando tienes shocks de oferta negativos que te aumentan los precios de manera temporal, es evitar que esto se traslade de manera inercial a otros precios. Entonces, el Banco Central sale con una actitud prudente para mandar un mensaje al mercado.

-Desde hace dos semanas, el precio del cobre viene cayendo. ¿Considera que se trata de una corrección temporal o que esta tendencia podría mantenerse durante el próximo año? ¿Qué perspectivas tiene también para el oro y el petróleo?

Sí. A ver, se estima que la demanda de cobre, impulsada por el desarrollo digital, la inteligencia artificial y los vehículos electrónicos, va a crecer un 50% hasta el 2040. La respuesta de la oferta es muy lenta. Lo que hemos visto es, básicamente, un ajuste de mercado dada la caída en la bolsa en Estados Unidos, especialmente en la cotización de las empresas de inteligencia artificial.

Ahora, se espera que tengamos ganancias de productividad globales importantes en el mediano plazo de manera importante a nivel global por la inteligencia artificial. Eso todavía no se está dando, pero se estima que las ganancias de productividad vendrán a partir del 2030, lo cual le va a dar mucha solidez al crecimiento y a la inversión privada en Estados Unidos y en el mundo en general. Y ese es el sustento fundamental de la demanda de cobre en el largo plazo. Entonces, yo no me preocupo por esta caída de corto plazo.

El precio del petróleo ha estado afectado por el conflicto en Medio Oriente, pero esto no puede ser permanente. Una vez que se resuelva esto, más tarde o más temprano —esperemos que más temprano—, el precio del petróleo va a estar entre 60 y 70 dólares. Por ese lado no me preocupa.

Luis Carranza, exministro de Economía y expresidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. / ALESSANDRO CURRARINO

-¿Y con respecto al oro?

El oro lo que ha tenido son movimientos especulativos muy relevantes. Hay una demanda potente de los bancos centrales que ha impulsado una demanda estructural, pero también ha habido algo de demanda especulativa. Llegó a inicios de año a más de US$5.600; luego ha habido una corrección y esperamos que esto se corrija ligeramente. Pero acá la gran apuesta es el cobre. Así como el siglo XX fue el siglo del petróleo, el siglo XXI, por la revolución digital y la inteligencia artificial, es el siglo del cobre.

-Para finalizar, usted moderó un panel en CADE Ejecutivos con presidentes regionales. Si tuviera que resumir las principales conclusiones de este encuentro, ¿cuáles serían?

Creo que hay cuatro puntos críticos. Primero, la necesidad de atraer inversión privada. Lo dijeron los tres gobernadores y, en el estudio de la Universidad Continental, en general, hay un gran consenso sobre la necesidad de inversión privada para generar empleo en las regiones. Cada región tiene sectores críticos y los gobernadores los mencionaron. Pero también hay grandes barreras, básicamente en temas de infraestructura y brechas sociales, que hay que trabajar. El último punto que quiero resaltar es la necesidad de coordinar con el Gobierno central y los municipios, tener una buena eficiencia en el gasto público y trabajar con las empresas privadas el tema de la inversión.