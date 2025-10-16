El Perú tiene la gran oportunidad de promover proyectos de exploración que generen impulso y crecimiento para el país por medio de una política de Estado clara. Así lo manifestó María Julia Aybar, Senior VP y Country Manager de Hunt Oil Company.

En su intervención, Aybar compartió un panel de discusión junto a destacados referentes del sector a nivel nacional e internacional sobre las oportunidades y retos para los proyectos de gas natural y licuado (GNL) en América Latina y el Caribe.

En este se destacó que nuestra región concentra cerca de 500 billones de pies cúbicos de reservas de gas; sin embargo, enfrenta importantes desafíos como la excesiva tramitología, los permisos y la necesidad de fortalecer la credibilidad del sector.

Ante este panorama, Aybar señaló que solo a través de una política clara, coherente y sostenida por parte del Estado se podrán superar estos desafíos y consolidar nuevos proyectos de exploración en el país.

Destacó que este objetivo requiere un trabajo articulado entre el Ministerio de Energía y Minas, como principal organismo impulsor, y otras instituciones relevantes como los ministerios del Ambiente y de Cultura, para agilizar procesos y asegurar la viabilidad ambiental y social de los proyectos.

“Nuestro país y la región necesitan generar confianza, respetar los contratos de exploración y no cambiar las reglas del juego. Es importante trabajar con una visión de largo plazo, capaz de generar predictibilidad a los inversionistas para que apuesten por el Perú. Contamos con recursos que podemos ofrecer al mundo, y el gas es uno de ellos; necesitamos monetizarlo ahora más que nunca”, agregó Aybar, durante su participación en el 5to foro internacional GNL Global que se viene desarrollando en Lima.

En otro momento, la ejecutiva recordó el proceso de construcción de la planta de Melchorita de PERU LNG, la primera planta de procesamiento de gas de Sudamérica y un activo crítico nacional. Subrayó que la materialización de este tipo de iniciativas requiere de una verdadera política de Estado, así como de la creación de normas para establecer un marco legal adecuado e incentivos orientados a proteger y atraer a los inversionistas.

Finalmente, resaltó la importante contribución que ha tenido el gas de Camisea para la población peruana, generando cerca de S/60 mil millones en aportes y otorgando, a la región Cusco diariamente, alrededor de un millón de dólares diarios por concepto de canon proveniente de este recurso. Según Aybar, estos logros reflejan el inmenso potencial que tiene el sector gasífero para seguir contribuyendo al desarrollo económico y social del país.