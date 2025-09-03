El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Resolución Suprema N°025-2025-ef, designó a Tabata Dulce Vivanco del Castillo como nueva directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

La medida se oficializó en el diario El Peruano. Tabata ocupará el cargo en lugar de Luis Natal del Carpio Castro.

Dicha resolución es suscrita por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo.

Hoja de vida

Vivanco Del Castillo es abogada de profesión y tiene un Máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University (EE.UU).

Además, cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público habiendo ocupado cargos de Alta Dirección en diversos ministerios como Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, Producción, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

Asimismo, ha integrado comités de Proinversión y directorios de empresas públicas en los sectores de minería y energía. También, se desempeñó como gerenta administrativa de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.