De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,424 con una variación de 50 puntos básicos en comparación del precio del miércoles que se situó en S/3,419.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el tipo de cambio puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, se tuvo un comportamiento mixto, donde la demanda estuvo por el lado de empresas extranjeras. Además, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,405 y un precio máximo de S/3,424. Asimismo, en el mercado se negociaron US$376 millones.

El índice de precios al productor (IPP) mensual avanzó 1,4% en abril, muy por encima del 0,5% esperado y del 0,7% previo. El dato refleja un fuerte repunte de las presiones inflacionarias a nivel mayorista, aumentando la preocupación sobre la persistencia de la inflación.

Por otro lado, los inventarios de petróleo crudo de la AIE disminuyeron en -4,306 millones de barriles, superando la caída esperada de -2,000 millones y profundizando el descenso previo de -2,313 millones. El resultado sugiere una oferta más ajustada en el mercado petrolero, apoyando los precios del crudo.