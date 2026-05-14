Resumen

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El dólar registró una variación de 50 puntos básicos en comparación del precio del miércoles que se situó en S/3,419. (Foto: Agencia Andina)
El dólar registró una variación de 50 puntos básicos en comparación del precio del miércoles que se situó en S/3,419. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,424 con una variación de 50 puntos básicos en comparación del precio del miércoles que se situó en S/3,419.

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