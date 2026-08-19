Precio del dólar abre la jornada con un retroceso de 90 pips respecto al cierre previo de S/3,3640. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar abre la jornada con un retroceso de 90 pips respecto al cierre previo de S/3,3640. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar abrió la jornada en S/3,3550, con un retroceso de 90 pips respecto al cierre previo de S/3,3640. La apertura se produce en un contexto de debilidad global del dólar y cautela de los inversionistas ante la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal.

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