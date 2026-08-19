El precio del dólar abrió la jornada en S/3,3550, con un retroceso de 90 pips respecto al cierre previo de S/3,3640. La apertura se produce en un contexto de debilidad global del dólar y cautela de los inversionistas ante la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal.

“El índice del dólar (DXY) retrocede a la zona de 99.44 puntos, mientras los inversionistas consolidan sus apuestas a que la Reserva Federal mantendrá un sesgo prudente sin alzas de tasas en septiembre, tras la reciente desaceleración observada en los indicadores de consumo e inflación en Estados Unidos”, señaló Jesús Agreda, Trader FX Jr. de Kambista.

En los mercados internacionales, Agreda indicó que el petróleo Brent se mantiene entre US$90,45 y US$91,00 por barril, mientras el WTI cotiza entre US$84,50 y US$85,00. Por su parte, el cobre registra un ajuste hacia US$6,41 por libra (-1,10%), mientras el oro se mantiene sobre los US$4,375 por onza.

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En el mercado local, continúa la semana de vencimientos de obligaciones tributarias de julio, por lo que se mantiene la expectativa de una mayor oferta corporativa de dólares durante las próximas sesiones.

Asimismo, para hoy se registran vencimientos de depósitos del Banco Central de Reserva (BCR) por S/12.699.9 millones, mientras que mañana el mercado estará atento a la publicación del dato de Cuenta Corriente del Perú.