Resumen

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Las modificaciones buscan consolidar un equilibrio adecuado entre el control aduanero y la facilitación del comercio exterior. Foto: Andina.
Las modificaciones buscan consolidar un equilibrio adecuado entre el control aduanero y la facilitación del comercio exterior. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.° 076-2026-EF, mediante el cual se introducen modificaciones al Reglamento de la Ley General de Aduanas y a la Tabla de Sanciones, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El objetivo es fortalecer la competitividad del país, agilizar las operaciones logísticas y modernizar la gestión aduanera.

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