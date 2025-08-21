MEF presenta propuestas normativas para agilizar proyectos públicos y privados

En el marco de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon), organizada por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, presentó dos propuestas normativas para reducir la burocracia y acelerar la ejecución de grandes proyectos.

La primera iniciativa plantea un régimen especial para la tramitación de permisos ambientales, culturales y municipales, que podrán resolverse mediante aprobación automática y silencio administrativo positivo, bajo un esquema de fiscalización posterior.

La segunda propuesta corresponde al Proyecto de Ley para la Liberación de Áreas en Bloque, que busca agilizar los procesos de adquisición y expropiación de terrenos con procedimientos masivos, plazos fijos e incentivos económicos para quienes entreguen sus predios voluntariamente.

“Queremos proteger el ambiente y el patrimonio cultural, pero sin que ello se convierta en un obstáculo para el desarrollo. Apostamos por un Estado que regula con inteligencia, que fiscaliza, pero que también facilita e impulsa la inversión. No podemos seguir permitiendo que los proyectos esperen años por trámites”, señaló el ministro.

Cartera de inversiones

El anuncio estuvo acompañado de la presentación de una cartera de inversiones priorizadas que supera los US$ 90.000 millones, la cual, según el MEF, será motor de crecimiento económico en los próximos años. Esta incluye más de US$ 49.000 millones en proyectos de transporte —como las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y el Ferrocarril Chancay–Pucallpa, que conectará la costa con la Amazonía—; 25 proyectos de irrigación valorizados en US$24.000 millones, que ampliarán en un millón de hectáreas la frontera agrícola; y la segunda etapa del Puerto de Chancay, obra que consolidará al Perú como hub logístico en el Pacífico.

Economía peruana

En otro momento, El titular del MEF resaltó que el Perú ha recuperado dinamismo económico, con un crecimiento de 3,3 % en el primer semestre y una proyección de entre 3,1 % y 3,5 % para el cierre de 2025, por encima del promedio regional. Asimismo, destacó que las exportaciones alcanzaron un récord de US$40.000 millones en el primer semestre, con expectativas de cerrar el año por encima de US$80.000 millones.

“Estos resultados muestran que el Perú ofrece estabilidad, confianza y reglas claras para la inversión. Nuestro reto ahora es transformar este crecimiento en infraestructura, productividad y más empleo formal”, enfatizó.

El ministro también recordó que en los últimos años el país ha alcanzado récords en adjudicaciones de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), y proyectó que entre 2025 y 2026 se adjudicarán cerca de US$ 17 mil millones en proyectos APP.