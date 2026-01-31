La Alianza del Pacífico dio un paso clave en su proceso de ampliación con la aprobación de los términos de referencia y directrices que dan inicio formal a las negociaciones comerciales para la adhesión de Costa Rica como Estado miembro pleno, un avance que fue destacado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, subrayó que este hito representa un avance estratégico para el bloque y reafirmó el compromiso del Perú de acompañar el proceso de incorporación del país centroamericano. “El avance en la adhesión de Costa Rica representa un hito estratégico para la Alianza del Pacífico. Desde el Perú reafirmamos nuestro compromiso de acompañar este proceso de ampliación, que fortalece la integración regional y genera nuevas oportunidades comerciales para nuestros países”, señaló.

La ministra destacó que la incorporación de nuevos miembros consolida a la Alianza del Pacífico como una plataforma de integración dinámica, moderna y abierta al mundo, al tiempo que fortalece la competitividad, la atracción de inversiones y la diversificación de mercados.

En el marco de las reuniones de alto nivel del bloque, en las que participó el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, también se aprobó el Acta de Bogotá, documento que recoge los principales avances alcanzados durante la Presidencia Pro Témpore de Colombia, así como los planes de trabajo 2026 de las instancias técnicas de la Alianza del Pacífico.

Durante la cita internacional se resaltaron, además, los avances en la incorporación de Singapur como primer Estado Asociado, un paso que refuerza el posicionamiento internacional del bloque y su vinculación con la región Asia-Pacífico.

Asimismo, en el Consejo de Ministros se suscribió la Decisión N.° 22, mediante la cual se aprobó el Plan de Trabajo del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, que contará con un presupuesto de US$ 1 millón destinado a financiar proyectos de cooperación regional en beneficio de la población y de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

Finalmente, se adoptaron instrumentos estratégicos como las hojas de ruta para el empoderamiento económico de las juventudes y la actualización de la hoja de ruta para la gestión sostenible de plásticos, reafirmando el compromiso del bloque con un desarrollo sostenible e inclusivo.

Cabe señalar que, tras la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Témpore, México asumirá el liderazgo de la Alianza del Pacífico en 2026, mientras que Perú ejercerá la Presidencia Pro Témpore en 2027, periodo en el que se prevé profundizar la agenda de integración y ampliación del bloque.