Ministro Montero: “Petro-Perú está haciendo lo que hace cualquier empresa que necesita refinanciar su deuda”

El ministro de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, defendió el refinanciamiento de la deuda de Petro-Perú a través de la venta de bonos realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En declaraciones a la prensa durante Perumin 37, Montero dijo que la colocación de activos en el mercado de valores se realiza tras un estudio elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de reperfilar la deuda de corto y mediano plazo de la petrolera estatal. Además, indicó que este reperfilamiento de deuda es una opción que cualquier empresa del sector privado tiene a su disposición para refinanciar sus compromisos.

“Petro-Perú no está haciendo nada excepcional, está haciendo lo mismo que cualquier empresa que necesite refinanciar”, aseguró Montero. Asimismo, precisó que la deuda es grande porque así lo es también la empresa, la cual, indicó, factura alrededor de US$ 5.000 millones al año.

¿En qué consiste el refinanciamiento de Petro-Perú?

Recordemos que el MEF autorizó la ejecución de una operación de administración de deuda y la emisión de bonos internos por hasta poco más de US$287 millones, con el objetivo de rescatar a Petróleos del Perú S.A., según la Resolución Ministerial Nº 447-2025-EF/52, publicada el último domingo 21 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

La resolución autoriza la emisión interna de bonos soberanos con vencimiento programado para el 12 de agosto de 2034. Cada bono tendrá un valor nominal de S/1.000, devengará intereses a una tasa de 5,40% y el pago de estos se realizará de manera semestral.

Acuerdos internacionales

En otro momento, el ministro adelantó que se consiguieron acuerdos de integración económica con Arabia Saudita. El documento será firmado en dicho país durante los primeros días de noviembre junto con el canciller Elmer Schialer.

En total son dos acuerdos con Arabia Saudita y dos con las mancomunidades de países del Golfo Pérsico, donde se encuentran las principales industrias, empresas y productores de petróleo y gas.

Sobre el sector hidrocarburos, detalló que hay otro convenio en marcha con Ecuador. Ese país busca transportar una parte importante de su petróleo a través del Oleoducto Norperuano y refinarlo en Talara, ya que cuenta con una refinería muy al norte y sus campos petroleros se han desplazado hacia el sur.

“Tenemos también un convenio en construcción con Canadá, está casi listo para firmar, y uno con Australia donde vamos a estar el próximo mes de octubre en el AIMARC, y donde vamos a firmar con la universidad de Queensland y con el propio ministerio (australiano). (Hay) una red de países internacionales que cooperan con el Perú”, puntualizó.