Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Perú
Tiene más de 19 años de experiencia en empresas vinculadas a la tecnología como Cabify. Desde agosto de 2024 lidera la operación de Smart Fit en Colombia, Panamá y Costa Rica, y este año asumió también la gestión de Perú, Ecuador y Honduras.
Claudia Valdivia, directora dela Escuela de Posgrado en UTEC
Se desempeñó como vicepresidenta corporativa de Talento de Breca y trabajó en el Grupo Intercorp por más de 18 años en posiciones directivas. Es MBA por MIT Sloan School of Management, bachiller en Administración y licenciada en Contabilidad.
Jeffery Lewise, gerente general y gerente de Proyectos de Capital de ARPL Tecnología Industrial
Es ingeniero civil, cuenta con un MBA por la Universidad del Pacífico y un diplomado en Gerencia de Proyectos por la UPC. Antes se desempeñó como gerente de Ejecución de Proyectos en Unacem Perú.
Alonso Sánchez, director de Inteligencia Artificial en Rebaza, Alcázar & De Las Casas
Es abogado por la Universidad de Lima con maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías por Esade. El estudio también designó a Raúl Artola como Chief Operating Officer (COO).
Karen Soto, subgerente de Grandes Clientes e Institucionales en Pluz Energía
Fue subgerente de Comercialización en Orygen Perú y previamente Head of Commercialization and Trading en Enel Generación Perú. Es bachiller en Administración por la UPC.