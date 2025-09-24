Orygen anunció un plan de inversiones de US$3.000 millones en 10 proyectos de esta naturaleza en los siguientes cinco años.

Karen Soto, subgerente de Comercialización de la compañía, detalló al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) que se trata de proyectos híbridos que combinan energía solar y eólica, que se ubicarán en diferentes partes del país, como Lambayeque, Cajamarca, Ica, Arequipa, Moquegua, entre otras regiones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Estas se sumarán a su portafolio de 13 plantas de generación eléctrica y una capacidad instalada de 2,3 GW, que combinan cuatro tecnologías: solar, eólica, hidroeléctrica y térmica a gas.

Además, actualmente tienen en construcción Wayra Solar, la que será la primera planta híbrida de gran escala en el país, ubicada en Marcona (Ica), que se sumará a los parques eólicos Wayra I y Wayra Extensión. Se tiene previsto que la operación comercial de esta nueva planta se inicie el último trimestre del 2026.

Orygen en Perumin 37

Orygen participa por primera vez en Perumin 37, convención minera que se desarrollará hasta el 26 de septiembre, en Arequipa.

Cabe destacar que la empresa de generación abastece de energía sostenible a compañías del sector minero, como Las Bambas, Raura, Corona y Andalucita y, recientemente, firmó nuevos contratos con Raura y Kolpa para proyectos de ampliación. Por esas alianzas, el volumen de energía renovable certificada destinada al sector minero ha pasado de 0,1 TWh en 2019 a más de 1,5 TWh proyectados para 2025.