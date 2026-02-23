Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Orygen publicó sus estados financieros separados no auditados correspondientes al periodo 2025 | Foto: Orygen
Por Redacción EC

Orygen Perú S.A.A. publicó sus estados financieros separados no auditados correspondientes al periodo 2025. Marco Fragale, CEO de la empresa, indicó que los resultados del año pasado “son un reflejo de la solidez de la empresa, que ha sido capaz de mantener un buen desempeño operativo en un entorno retador y cambiante, al mismo tiempo que redujo sustancialmente su apalancamiento”.