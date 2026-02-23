Orygen Perú S.A.A. publicó sus estados financieros separados no auditados correspondientes al periodo 2025. Marco Fragale, CEO de la empresa, indicó que los resultados del año pasado “son un reflejo de la solidez de la empresa, que ha sido capaz de mantener un buen desempeño operativo en un entorno retador y cambiante, al mismo tiempo que redujo sustancialmente su apalancamiento”.

“Registramos S/ 1.353 millones de EBITDA y disminuimos la deuda en más de S/ 450 millones, indicadores clave que refuerzan nuestra posición en el mercado de cara al 2026. Paralelamente, seguimos invirtiendo en el futuro energético del país con proyectos como Wayra Solar, que ampliarán nuestra capacidad renovable y nos permitirán acompañar la transición energética del Perú con energía confiable y competitiva para nuestros clientes”, señaló Marco Fragale.

En cuanto a los ingresos, estos disminuyeron en S/ 183,2 millones (-7,2 %) principalmente por las menores ventas de energía y potencia en (-8,3 %) relacionadas al ajuste por sobrecontratación con clientes regulados y, en menor proporción, a una ligera disminución en la demanda de clientes.

El EBITDA disminuyó en S/ 78,8 millones (-5,5 %) respecto al cierre del 2024, explicado principalmente por la menor utilidad bruta en S/ 54,7 millones debido a: los menores ingresos por venta de energía y potencia previamente abordados, parcialmente compensados por la reducción en los costos de compra de combustible, asociada principalmente a un menor precio como consecuencia del efecto a la baja del tipo de cambio, así como por otros factores, entre ellos el menor costo por compra de energía y la disminución de servicios prestados por terceros.

Asimismo, por la reducción en otros ingresos de S/ 22,9 millones atribuible principalmente a menores ingresos por indemnizaciones de seguros, así como a menores ingresos por reclamos a terceros (en el ejercicio 2024 se registró la devolución de una multa por S/ 7,6 millones, relacionada con la determinación del impuesto a la renta correspondiente al año 1999).

Sin perjuicio de ello, detalla la empresa, el margen EBITDA (EBITDA dividido entre Ingresos) se fortalece en un punto porcentual en comparación al mismo período en 2024, al pasar de 57 % a 58 %.

Utilidad neta y deuda total

Según detalla Orygen, la utilidad neta disminuyó en S/ 90,3 millones, principalmente por la menor utilidad operativa en S/ 84.7 millones a raíz de los factores previamente abordados; así como por una disminución de los ingresos financieros en S/ 12,5 millones fundamentalmente vinculada al reconocimiento en 2024 de los intereses por la devolución de impuestos a la renta del año 1999 percibidos en el 2024, y a la liquidación de un swap de tasa de interés (IRS) relacionado al pago de obligaciones financieras con terceros en el primer semestre de 2024, compensado en menor medida por los mayores dividendos recibidos de la subsidiaria Chinango.

Además, por un incremento de los gastos financieros en S/ 16,9 millones, explicado principalmente por la capitalización de intereses correspondiente a las centrales renovables Clemesí y Wayra Extensión en 2024, y el pago de intereses por la liquidación de la prima RER en 2025; y una mayor pérdida por diferencia en cambio en S/ 23,8 millones, originada por la apreciación del sol frente al dólar bajo el contexto de una posición activa en dólares.

“Estos factores negativos fueron parcialmente compensados por el menor pago de impuesto a las ganancias en S/ 47.5 millones, asociado principalmente a la menor utilidad antes de impuestos y a la menor base impositiva por los dividendos recibidos de subsidiarias”, indica la compañía.

La deuda total disminuyó en S/ 450,9 millones, fundamentalmente explicada por la amortización por US$ 80 millones del préstamo otorgado por el accionista (Niagara Energy S.A.C.) en marzo de 2025; y la recompra de la totalidad de los bonos asociados a la Octava Emisión del Tercer Programa de Bonos locales por US$ 10 millones; parcialmente compensado por desembolsos en US$ 11,5 millones de la Línea de Crédito Revolvente otorgada por Niagara Energy.

Orygen también informó que las inversiones devengadas a diciembre de 2025 ascendieron a S/ 243 millones. A mediados de 2025, inició la construcción de Wayra Solar, una nueva central fotovoltaica que aportará 94 MW de potencia instalada al sistema.

Este proyecto marca un nuevo hito en el portafolio de inversiones, al fortalecer el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la diversificación de su matriz energética.

Orygen también dio a conocer que la generación neta de energía se incrementó en 1,5 % por la mayor generación hidroeléctrica en 1,3 %, pasando de 3,535 GWh en 2024 a 3,580 GWh en 2025, debido a una hidrología mayor al promedio histórico entre mayo y noviembre.

Adicionalmente, la generación renovable no convencional aumentó en 2,7 %, pasando de 1,774 GWh en 2024 a 1,821 GWh en 2025, principalmente por la operación completa de Wayra Extensión.

La empresa añade que se presentó una mayor generación térmica en 1,1 %, pasando de 3,257 GWh en 2024 a 3,292 GWh en 2025, debido a mayor demanda en el sistema y menor recurso hídrico en diciembre de 2025.

Finalmente, en lo que respecta a la venta de energía, en 2025 se registraron menores ventas físicas de energía y potencia asociadas a una ligeramente menor demanda (-0.9 %) en comparación a diciembre de 2024.

Si bien la venta de energía a clientes libres presentó un incremento en 1,6 %; este resultado fue compensado por la disminución de la venta de energía a clientes regulados, que varió negativamente en 3,5 % respecto al año anterior.

