Perú y otros 10 países firmaron el TPP-11 en Chile

Desde este jueves, el Perú forma parte del acuerdo comercial más importante del mundo: el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), más conocido como TPP-11.

Ello luego de que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, firmara en Chile este pacto junto a los ministros de Comercio Exterior de Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.

“El CPTPP es el acuerdo comercial con mayor trascendencia en el orbe y abarca a 11 de las economías más significativas y dinámicas del mundo”, recordó Ferreyros resaltadno que con el TPP-11 el Perú suma cuatro nuevos socios comerciales: Nueva Zelanda, Brunéi, Malasia y Vietnam. Adicionalmente

Además, consideró que el TPP-11 mejora las condiciones de acceso a mercados de países con los que ya tenemos acuerdos comerciales bilaterales y se eliminan restricciones para el ingreso temporal de profesionales y técnicos peruanos a estos mercados.

Luego de la suscripción del TPP-11, cada país debe poner en marcha los procedimientos internos que correspondan para su ratificación. “El Tratado entrará en vigencia cuando seis países hayan concluido con el proceso de ratificación”, sostuvo Ferreyros.

Cabe recordar que en mayo de 2017, los ministros de Comercio de los países signatarios del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) acordaron evaluar las opciones para preservar los beneficios del acuerdo, luego de la salida de Estados Unidos.

Después de varias reuniones técnicas ocurridas entre mayo 2017 y enero 2018, los países llegaron a un acuerdo sobre, incorporando las principales disposiciones del TPP, con la excepción de algunas referidas especialmente a propiedad intelectual, cuya aplicación quedará suspendida.

EN CIFRAS

► El PBI de los países que conforman el TPP-11 ascendió a US$ 10 millones de millones en 2016, lo que representó más del 13% del PBI mundial y tuvo un crecimiento anual de 5% entre 2015-2016.

► Los principales países según PBI son Japón (6% del PBI mundial), Canadá (2%), Australia (2%).

► En cuanto al PBI per cápita promedio de los 11 países miembros del CPTPP (2016), este ascendió a US$ 28.000. Lo que significa más del doble del PBI per cápita promedio a nivel mundial (US$13.000). Entre los principales países se encuentran Singapur (US$ 53.000), Australia (US$ 52.000), Canadá (US$42.000).

