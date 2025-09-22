Perumin 37 anunció, por primera vez, que contará con la Alameda de la Academia, un espacio de exhibición diseñado para fortalecer el vínculo entre el sector minero y el ámbito educativo.

En esta edición, un total de 28 instituciones de educación, entre universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación del Perú y del extranjero, participarán activamente en esta plataforma de intercambio de conocimiento e innovación.

La Alameda de la Academia permitirá que estas instituciones presenten sus proyectos de investigación, programas académicos, iniciativas de innovación y soluciones orientadas a los desafíos del sector minero y tecnológico. Además, los asistentes podrán participar de talleres, charlas, simulaciones y dinámicas interactivas que enriquecerán su experiencia durante el evento.

Instituciones participantes

Este espacio contará con la presencia de 17 instituciones nacionales, entre ellas CETEMIN, GERENS, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, TECSUP, SENATI, la Comisión Fulbright Perú, entre otras.

Además, se suman 11 instituciones internacionales, destacando la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), la Universidad Nacional Autónoma de México, Colorado School of Mines (EE.UU.), Curtin University (Australia), University of Alberta (Canadá), UNITU Clausthal (Alemania), Wyss Academy for Nature at the University of Bern (Suiza), entre otras.

También se llevará a cabo el Encuentro de la Academia. Este evento se desarrollará el 24 de septiembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli y reunirá a universidades, institutos, empresas mineras y entidades del Estado para debatir sobre cómo transformar la inversión minera en conocimiento, investigación y bienestar social.

El programa incluye una conferencia magistral sobre empleabilidad juvenil, ofrecida por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, quien abordará la necesidad de articular políticas públicas e iniciativas educativas para mejorar la inserción laboral de los egresados, en particular en las regiones mineras.