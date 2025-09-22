Del 22 al 26 de septiembre, Arequipa será escenario de la 37.ª edición de Perumin, donde participará Antamia, que bajo el lema “Construyendo un futuro juntos”, compartirá su visión de desarrollo sostenible tras casi un cuarto de siglo de operación comercial.

Durante la convención, Antamina tendrá una presencia a través de un stand que invita a recorrer la vida útil de la compañía: su historia, su papel en la economía peruana, la contribución a la región Áncash y el Perú, y su proyección al futuro.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La participación de la empresa también se reflejará en exposiciones y presentaciones en diversos espacios entre los que destacan el Foro del Agua que reunirá a expertos, autoridades y representantes del sector para abordar los desafíos de la gestión hídrica; el programa Minería del Futuro, enfocado en innovación tecnológica y responsabilidad ambiental; el Foro TIS (Tecnología, Innovación y Sostenibilidad); el Encuentro Logístico; y diversas conferencias magistrales sobre impacto social, relaciones comunitarias, cambio climático entre otros.

Desarrollo ambiental y social

Por otro lado, Antamina resaltó la aprobación de la MEIA en febrero de 2024, que garantiza la continuidad de sus operaciones hasta el 2036 sobre la misma huella actual, con una inversión aproximada de US$2.000 millones.

Con este instrumento de gestión ambiental aprobado por las autoridades competentes, y la obtención de permisos específicos necesarios, Antamina ya inició la ejecución de diversos proyectos.

La extensión de la vida útil de la mina permitirá también continuar impulsando proyectos de inversión social, incluidos aquellos desarrollados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

Actualmente, la cartera comprende 67 proyectos en sectores como salud, educación, riego, agua y saneamiento, equivalente a S/2.000 millones. Entre los próximos proyectos destacan la entrega y puesta en funcionamiento de iniciativas de alto impacto, como el Hospital de Huarmey, el Hospital de Huari y los proyectos integrales de saneamiento en Huarmey y San Marcos, entre otros.