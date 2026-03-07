Escuchar
Resumen

ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)
Por Redacción Economía

El economista Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos asumirá la presidencia del directorio de Petro-Perú, en reemplazo Elba Rojas, quien ocupaba el cargo desde el 23 de diciembre del año pasado.

