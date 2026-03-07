El economista Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos asumirá la presidencia del directorio de Petro-Perú, en reemplazo Elba Rojas, quien ocupaba el cargo desde el 23 de diciembre del año pasado.

Zamalloa asumirá esta nueva posición a partir de hoy 7 de marzo de 2026, según el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la compañía.

La decisión fue informada mediante un hecho de importancia publicado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), donde se comunicó la renovación de todo el directorio de la petrolera estatal.

De esta manera, según el documento, Zamalloa Gallegos también fue incorporado como director independiente de la empresa. Junto con él, se designó como directores independientes a Julio César de la Rocha Corzo y Miguel Alberto Flores Bahamonde.

Asimismo, se nombró como directores no independientes a Carlos Adrián Linares Peñaloza y Carlos Augusto Villalobos Dulanto.

Finalmente, la Junta General de Accionistas facultó a Gustavo Alonso Galván Pareja para suscribir los documentos públicos o privados necesarios a fin de formalizar los acuerdos adoptados.

La renovación del directorio se produce en medio del proceso de reorganización que atraviesa Petro-Perú, impulsado por el Gobierno para mejorar la situación financiera y operativa de la petrolera estatal. Durante las últimas semanas, la empresa ha estado en el centro del debate luego de que El Comercio informara sobre un posible plan de reducción de personal que podría implicar el despido directo de hasta 1.600 trabajadores, en el marco de dicha reorganización, aunque la empresa no tardó en descartarlo y procedió a remover a la gerente general Rita López, encargada de ejecutar el proceso de reorganización de la petrolera estatal y que aparentemente propuso el cese de los mencionados trabajadores.

¿Quién es el nuevo presidente de Petro-Perú?

Edgar Zamalloa Gallegos es economista y egresado de la Universidad del Pacífico, según información de portales oficiales del Estado, tiene amplia trayectoria en varios organismos estatales.

Ha sido director general de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consultor de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales del MEF, participando en temas de financiamiento externo y política económica.

En el ámbito de empresas públicas, fue designado miembro del Directorio de CORPAC S.A., según normas legales publicadas en el diario oficial. Asimismo, integró la plana gerencial de OSITRAN a inicios de los años 2000, vinculada a la regulación de infraestructura de transporte de uso público.