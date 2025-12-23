La Junta General de Accionistas (JGA) de Petro-Perú, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), designaron a Elba Rojas Álvarez de Mares como nueva presidenta de la petrolera estatal, siendo la primera mujer en el cargo.

Álvarez de Mares reemplaza a Luis Alberto Canales, quién aún mantiene su condición de miembro del directorio en la categoría de director independiente.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El directorio de Petro-Perú queda así:

Elba Rojas Álvares de Mares, presidenta del directorio

Luis Alberto Canales Gálvez, director

Jesús Ramírez Gutierrez, director

Néstor Herrera Guerrero, director representante de los trabajadores

Luis Alberto Camino Quinde, director representante de los trabajadores (suplente)

Cabe recalcar que este cambio se da luego de las declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien indicó las dificultades para acceder a la información de la compañía.

“El gobierno no tiene prevista ninguna inyección económica a Petro-Perú. Tenemos todavía dificultad de acceso de información real de Petro-Perú. Es lamentable decir que porque se pide información, se demoran o no te dicen todo completo”, indicó en una entrevista en RPP.

Además, afirmó que se viene preparando una serie de dispositivos legales que serán presentados en los los próximos días con el objetivo de establecer un marco de control definitivo a la empresa estatal.