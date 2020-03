A estas alturas del partido, para nadie es secreto que el coronavirus (COVID-19) golpeará -y ya está afectando- a la economía global en diversos niveles.

Jerome Powell, principal funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos (banco central del país), no fue ajeno a esta situación y este martes dejó un mensaje importante sobre el impacto de la enfermedad a nivel económico: “el brote está alterando la actividad económica en muchos países y seguramente lastrará la economía aquí y en el exterior durante algún tiempo”, precisó en una conferencia de prensa este martes.

Jerome Powell, presidente de la FED, durante el anuncio del recorte de emergencia que hizo la entidad monetaria a su tasa de interés de referencia, debido a la expansión del coronavirus y el golpe de la epidemia en la actividad económica global. Foto: Andrew Harrer/Bloomberg

Horas antes de la conferencia de Powell, la Reserva Federal (FED) de ese país reveló una reducción en el precio del dinero de Estados Unidos, el dólar, a un rango que va entre 1% y 1,25%; una decisión esperada por los analistas, pero inesperada en términos de tiempo.

¿A qué se debe ello? La movida FED está alineada con la necesidad de hacerle frente a la situación de emergencia actual que vive el mundo por el COVID-19, dado que el impacto económico a raíz de la incertidumbre ya ha golpeado duramente a los mercados la semana pasada.

El recorte ya había sido prácticamente anunciado por Powell el viernes de la semana anterior, cuando señaló que estaban vigilando “de cerca” el desarrollo y las implicaciones de la extensión del coronavirus en la economía global.

“Es sorpresivo que [el recorte] sea antes de las reuniones [que se realizan el 17 y 18 de marzo]. Algo así no ocurría desde la crisis financiera del 2008”, dijo Mario Guerrero, jefe de Economía Monetaria de Scotiabank.

César Romero, jefe de Research de Renta 4 SAB, precisó que el anuncio de la FED fue tomado con incertidumbre por los mercados y ello llevó a que la mayoría terminara la jornada en terreno negativo este último martes. “Cuando la FED reduce en 25 puntos [su tasa] es considerado positivo, pero un recorte de 50 puntos básicos es tomado como que algo está bastante mal con la economía y esto pega a los mercados”, indicó. Sin embargo, este miércoles la calma retornó a las bolsas globales a raíz de la medida

(Ilustración e infografía: Jean Izquierdo/El Comercio)

Por su parte, José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP, consideró que el recorte de la tasa responde a la necesidad de dar un estímulo a la economía global para cuando pase el efecto del virus. No obstante, explicó que una recuperación solo será posible si la enfermedad se contiene y se normaliza el día a día de las personas.

¿Y CÓMO IMPACTA AL PERÚ?

La medida de la FED no está aislada de nuestra economía. Los economistas consultados por El Comercio coincidieron en que ante el anuncio inesperado, las monedas de la región y en particular el sol se apreciaron frente al dólar. Ayer, la divisa cerró en S/3,423; con lo cual la moneda local se apreció un 0,55% frente al billete verde; mientras que hoy miércoles cerró en S/3,420.

Mario Guerrero de Scotiabank destacó que en el caso del dólar hay un “movimiento significativo”. No obstante, César Romero de Renta 4 SAB consideró que no hay mucha coherencia en cómo pueda impactar la decisión de la FED en el movimiento de los mercados por el coronavirus a futuro, dado que la enfermedad persiste; y por ello indicó que no se debería esperar un cambio brusco en el nivel de cotización de la divisa.

Dólar

“Podríamos incluir que el movimiento súbito de recorte ha impactado principalmente sobre la tasa de interés de largo plazo en dólares, que va a ser más baja por la caída del bono del tesoro de EE.UU.; y sobre las monedas”, comentó Guerrero.

A su turno, Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research, coincidió en que si bien las monedas en los mercados emergentes se fortalecerán, el tipo de cambio no necesariamente regresará a los niveles que teníamos antes de la extensión de esta epidemia; por debajo de S/3,40.

“El factor de riesgo todavía se mantiene, no es que la epidemia haya terminado, No es que [los inversionistas] van a regresar corriendo a activos riesgosos como inversiones en la bolsa. La epidemia no se ha contenido todavía. Lo más suspicaces podrían estar pensando qué sabe la FED que nosotros no sabemos, que ha tenido que tomar esta decisión”, indicó.

Para Larrabure, en el corto plazo el rango de cotización del dólar debería mantenerse entre S/3,40 y S/3,42.

José Larrabure, gerente de Inversiones de Prima AFP consideró que en el corto plazo el rango de cotización del dólar debería mantenerse entre S/3,40 y S/3,42. Foto: Scott Eells/Bloomberg

“El dólar se había apreciado las anteriores semanas por su condición de activo refugio, que está más asociado a los momentos de mayor volatilidad. Esta medida [el recorte de tasa] de alguna manera le da más soporte al mercado”, comentó Larrabure.

En tanto, Guerrero aseveró que el riesgo en el movimiento del dólar persiste aunque la respuesta coordinada de la FED acota la volatilidad que se había visto la semana pasada tanto en el dólar como en los mercados.

TASA DEL BANCO CENTRAL PERUANO: ¿BAJARÍA?

Diversos analistas internacionales y locales precisaron que ante la reducción de la tasa de interés de la FED, otros bancos centrales del mundo responderían de la misma manera para inyectar dinamismo en sus economías.

“El presidente de la FED ya hablaba de un recorte coordinado de varios bancos centrales en el mundo, los de Japón, Europa, Inglaterra, y se sumaron los esfuerzos Banco Mundial y FMI [en articular acciones para dar calma a la economía global]. todo este conjunto de movilizaciones de grandes autoridades tampoco se veía desde la crisis financiera”, precisó Guerrero.

¿Qué ocurriría en el Perú? Scotiabank, BBVA Research y Prima AFP consideraron que hay posibilidades de que el Banco Central de Reserva (BCR) recorte pronto su tasa de interés de referencia.

Sede central del BCR. (Foto: Eduardo Cavero/El Comercio)

“[La decisión de la FED] le da más libertad al banco central para seguir estimulando acá en el Perú [a la economía] porque al tener menos presión al alza del tipo de cambio se sentirán más cómodos bajando tasas”, indicó Larrabure de Prima AFP.

“Desde Scotiabank hemos modificado nuestra expectativa para la tasa de referencia del BCR de 2,25% al 2%. El Perú no tiene la urgencia de hacerlo ya, porque la economía no muestra afectación significativa. Pero estas decisiones [...] se hacen de carácter preventivo. Muchos bancos centrales lo están haciendo. Dado ese contexto es probable que si el BCR lo evalúe ahora en marzo o en abril, pero pensaríamos que es antes de lo que uno inicialmente lo podría pensar”, puntualizó Guerrero.

