El tipo de cambio en el Perú cerró en S/3.4910 este jueves 11 de septiembre, según la más reciente sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El miércoles 10, de acuerdo con el ente emisor, el dólar estadounidense cerró en S/3.4800, su registro más bajo en los últimos cinco años.

Cierre del dólar en Perú este jueves 11 de septiembre de 2025 | Fuente: BCRP

En la apertura del jueves 11 de septiembre, el dólar estadounidense se cotizó en S/3.4780.

En tanto, el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4798, con un máximo de S/3,4910 y un mínimo de S/3,4710.

Según la Sunat, el dólar cerró en S/3.484 la compra y S/3.494 la venta, mientras que el dólar paralelo, de acuerdo con el portal especializado cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar este 11 de septiembre es de S/3.470 y S/3.500 la venta.

