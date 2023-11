El sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 8,82%, en setiembre de 2023, debido a la expansión de la actividad minera metálica (7,30%) y el subsector hidrocarburos (19,64%). Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

Con este resultado, dicho sector sumó ocho meses de comportamiento positivo continuo.

Este desempeño se sustentó principalmente en la mayor producción de molibdeno (40,5%), cobre (2,0%), oro (12,9%), zinc (8,6%) y hierro (25,2%); en tanto que, se redujo la plata (-0,8%). El avance del subsector de hidrocarburos fue determinado por el mayor volumen de explotación de líquidos de gas natural (31,7%) y gas natural (33,6%).

En 16,92% se incrementó el sector Pesca

El sector Pesca creció 16,92%, debido a la mayor extracción de especies de origen marítimo (29,77%), para consumo humano directo destinado a elaboración de enlatado (154,7%), consumo en estado fresco (28,4%) y congelado (27,2%); mientras que, disminuyó para curado (-43,3%).

En cambio, la pesca para consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) registró una extracción 436 toneladas que, frente a las 953 toneladas reportadas en setiembre del año 2022, muestra una disminución de 54,24%

Por otro lado, la pesca de origen continental disminuyó 13,70%, debido a la menor captura de especies para consumo en estado fresco, congelado y curado.

Generación de electricidad aumentó en 3,06%

Según cifras preliminares al 30 de octubre del presente año, la generación de electricidad mostró un avance de 3,06%, como resultado del incremento de energía de origen termoeléctrica (1,8%), hidroeléctrica (1,6%) y energías renovables (25,5%).

Entre las empresas que aumentaron su producción figuran: Empresa Generadora de Energía Junín (Egejunín), Orazul Energy Perú, Enel Generación Perú, Statkraft Perú, Celepsa, Engie, Chinango, Sindicato Energético (Sinersa) y Generación Andina.

En 10,48% disminuyó el consumo interno de cemento

El INEI informó que, el consumo interno de cemento se redujo en 10,48% respecto al mes de setiembre 2022. Este comportamiento se explicó por el menor avance de las obras privadas y de autoconstrucción.

Créditos de consumo e hipotecarios para vivienda mantuvieron dinamismo

Durante setiembre de 2023, los créditos de consumo se ubicaron en S/ 73 744 millones, incrementándose en 12,25%. Igualmente, los créditos hipotecarios ascendieron a S/ 62 665 millones, es decir, aumentaron 4,69% al compararlos con setiembre del año 2022.

Mientras que, los créditos otorgados a las corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas ascendieron a S/ 216 638 millones, registrándose una disminución de 8,33% respecto a similar mes del año pasado.

Adicionalmente, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple alcanzó las 6 539 mil unidades y mostró una reducción de 1,09% con relación a igual mes del año anterior.

En 9,23% disminuyó el monto total importado

Con información disponible al 24 de octubre del presente año, en setiembre de 2023, el monto total importado alcanzó los US$ 4 650 millones y presentó una reducción de 9,23% al compararlo con el valor registrado en setiembre 2022.

Según uso o destino económico, el monto importado de bienes de consumo ascendió a US$ 982 millones, mostrando una reducción de 11,36%; la adquisición de materias primas y productos intermedios totalizó US$ 2 448 millones y disminuyó en 8,70%; así también, la importación de bienes de capital y materiales de construcción alcanzó US$ 1 219 millones, con una disminución de 8,59%, respecto a setiembre del año pasado.