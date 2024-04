La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), en 22 años de gestión, generó más de US$ 43 mil millones de inversiones a través de 230 contratos adjudicados mediante Asociación Público – Privada (APP) y Proyectos en Activos en sectores estratégicos como electricidad, puertos, aeropuertos, viales, telecomunicaciones, saneamiento, minería, turismo, irrigación, salud y educación.

En ese período, la agencia ha contribuido en impulsar el desarrollo de infraestructura y servicios públicos al adjudicar 126 proyectos bajo la modalidad de Asociación Público – Privada, con una inversión de US$ 35.800 millones.

De ellos, 31 proyectos corresponden al sector transportes por US$ 15.019 millones; 59 al rubro eléctrico (US$ 10.651 millones) 5 en hidrocarburos (US$ 3.978 millones), 14 en comunicaciones (US$ 3.714 millones) y 3 en irrigación (US$ 1.119 millones), entre otros.

Algunas de estas obran son el Muelle Sur y Norte del Callao, Terminal Portuario Salaverry, Operación y Mantenimiento de la Línea 1 del Metro de Lima, IIRSA Sur y Norte, Chavimochic, PTAR Taboada, Línea de Transmisión 500 kV Mantaro – Marcona – Socabaya – Montalvo y Subestaciones Asociadas, COAR Centro, Telecabinas de Kuélap y Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja.

Asimismo, Proinversión realizó 104 adjudicaciones en la modalidad de Proyectos en Activos, con una inversión de US$ 7.800 millones, en minería y telecomunicaciones e inmobiliarios, con proyectos como Las Bambas, Michiquillay y las Bandas de Espectro Radioeléctrico.

Aporte crucial

José Salardi, director ejecutivo de Proinversión, sostuvo que el aporte de la agencia ha sido crucial para darle sostenibilidad al crecimiento económico del país y reducir las brechas de acceso a servicios, así como también mejorar la calidad de vida de los peruanos.

“Esto ha sido posible gracias al trabajo sinérgico con el Ministerio de Economía y Finanzas y diversos ministerios, órganos reguladores y el sector privado, así como un equipo profesional, técnico y administrativo multidisciplinario de primer nivel”, sostuvo.

En la gestión, Proinversión ha desplegado una estrategia comercial de atracción de nuevos inversionistas a través de roadshows, reuniones multilaterales y bilaterales para proyectos de inversión.

Además, ha brindado capacitación, asesoría y asistencia técnica a entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en Asociación Público- Privada, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos.

También jugó un rol importante en la creación (2008) y promoción del mecanismo de Obras por Impuestos que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas.

A la fecha, mediante esta modalidad, se han adjudicado y ejecutado 531 proyectos por S/ 7.706 millones, beneficiando a 22 millones de peruanos.

Cartera 2024 - 2026

El reto para el período 2024 - 2026 es mayor, la Agencia prevé adjudicar 96 proyectos de APP y Proyectos en Activos por US$ 24.000 millones. Para ello, ha fortalecido las acciones estratégicas que permitan agilizar y simplificar procesos, estandarizar contratos y trabajar de manera cercana con los titulares de los proyectos (ministerios, gobiernos regionales, etc.), dándole predictibilidad al sector privado.

Adicionalmente, la agencia logró la certificación de ISO 37001 Anticorrupción para los procesos que se realizan bajo el marco del Reglamento de Contrataciones de Consultorías y los procesos de promoción de la inversión privada, fomentando mayor transparencia y competencia en los procesos.