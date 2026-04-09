Ripley Corp anunció que, a partir del 13 de abril del 2026, Raúl Marcenaro Rouillon ocupará el cargo de gerente general de Retail en Ripley Perú, reportando a Alfonso Lobato, gerente corporativo de Retal.

Rouillon cuenta con más de 20 años de experiencia en Adidas, donde fue gerente general en Perú. La compañía precisó que entre el 16 de marzo y el 13 de abril se realizará el proceso de inducción y traspaso.

“Desde esa fecha, Raúl asumirá el liderazgo de Retail en Perú con el acompañamiento del Comité de Retail Perú. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, siempre enfocados en cumplir nuestro propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes”, indicó Ripley en su comunicado.

Por otro lado, se anunció la creación de la Gerencia de Transformación y Desarrollo Corporativo, con especial fondo en la implementación de Inteligencia Artificial.

En ese contexto, Rodrigo Guajardo, actual gerente general de Retail Perú, asumirá este nuevo rol trabajando con los equipos de los distintos países y unidades de negocio, reportando a Lázaro Calderón, CEO Ripley Corp. Además, Guajardo formará parte del Comité de Retail Perú.