Resumen

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La compañía precisó que entre el 16 de marzo y el 13 de abril se realizará el proceso de inducción y traspaso. (Foto: GEC)
La compañía precisó que entre el 16 de marzo y el 13 de abril se realizará el proceso de inducción y traspaso. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Ripley Corp anunció que, a partir del 13 de abril del 2026, Raúl Marcenaro Rouillon ocupará el cargo de gerente general de Retail en Ripley Perú, reportando a Alfonso Lobato, gerente corporativo de Retal.

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