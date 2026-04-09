Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El dólar llegó a un precio mínimo de S/3,3710 y máximo de. S/3,3840. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
El dólar llegó a un precio mínimo de S/3,3710 y máximo de. S/3,3840. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)
/ Jorge Cerdán
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3.3790. En esa línea, la divisa retrocedió 70 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3860, según Renta4 SAB.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.