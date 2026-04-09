Resumen

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Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este jueves 9 de abril es de S/3,38 con un retroceso de 0,25% respecto al día anterior.

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