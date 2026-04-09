De acuerdo con Bloomberg, el precio del dólar para este jueves 9 de abril es de S/3,38 con un retroceso de 0,25% respecto al día anterior.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿En cuánto cerró el dólar el miércoles 8 de abril?

El dólar cerró en S/3,386, según el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido, la moneda retrocedió 385 puntos básicos con respecto al cierre del martes que quedó en S/3,4245

Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada la oferta provino de empresas no residentes. En el mercado se negoció US$225 millones a un precio promedio de S/3,3848. El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,379 y un nivel máximo de S/3,395.

Cabe precisar que durante el primer trimestre del año, la divisa norteamericana registró episodios de volatilidad, especialmente en marzo, aunque en términos relativos se trató de un periodo de fluctuaciones acotadas. De acuerdo con especialistas consultados para este informe, el rango a inicios del 2026 osciló entre S/3,31 y S/3,49; sin embargo, hacia el cierre del tercer mes del año las presiones lo llevaron a promedios entre S/3,44 y S/3,47.

Según Bloomberg Línea, el 2 de marzo se observó el primer salto relevante, cuando pasó de S/3,36 a S/3,41. A partir de ese momento, el billete verde no volvió a los niveles que mostró a comienzos de año. Incluso alcanzó un pico de S/3,50 el 29 de marzo, registro no visto desde la última semana de septiembre del año pasado.

El conflicto en Medio Oriente se convirtió en el principal detonante para el alza durante el tercer mes del año, al generar dudas sobre su duración, señala Juan Acosta, docente de Negocios Internacionales de UPC.