El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, confirmó este lunes que, después de una “estrecha” coordinación con la presidenta Dina Boluarte y los equipos técnicos de la cartera que dirige, el Gobierno apoyará el octavo retiro de fondos de las AFP.

En declaraciones a la prensa desde el Congreso, el titular del MEF aclaró, no obstante, que dicha decisión “no significa desconocer los riesgos asociados a los retiros; al contrario, queremos que todos los peruanos tengan conciencia plena sobre las implicaciones de los retiros de sus fondos de pensiones sobre sus futuras pensiones”.

“Hemos evaluado las diversas realidades de los distintos ciudadanos y hemos quedo en apoyar esta medida (octavo retiro de fondos). Nuestra función siempre es y será velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones y el desarrollo del mercado de capitales peruanos, el impulso al ahorro local. Lo que existe es una lectura responsable de la coyuntura actual”, declaró Pérez Reyes.

El funcionario añadió que las posiciones técnicas pueden replantearse si se toman en consideración los nuevos escenarios que enfrenta el país. “La razón es bastante clara: hay un grupo importante de familias que reclama liquidez inmediata para atender necesidades urgentes como salud, educación, alimentación, pago de deudas o también pequeños emprendimientos”, explicó.

Pérez Reyes hizo un llamado a la “responsabilidad individual” de cada uno de los aportantes al sistema de pensiones, “para que apuntemos a un retiro responsable”.

“Quienes realmente lo necesiten podrán hacer el retiro, pero quienes no atraviesen esa urgencia deberían evaluar mantener sus aportes para poder preservar su derecho a una pensión”, anotó.

El ministro de Economía dijo que la decisión fue adoptada en el marco de una política económica responsable. En ese sentido, aseguró que el Gobierno mantiene “coherencia macroeconómica y compromiso con la estabilidad. En suma, atendemos la urgencia social y económica de corto plazo sin renunciar a nuestra visión de largo plazo”.

