¿Cuánto ha subido el sueldo mínimo en el Perú desde el 2000?

El presidente de la República, Ollanta Humala, decidió elevar sueldo mínimo de S/750 a S/850 para los trabajadores peruanos. Este incremento se hará efectivo desde el 1 de mayo.

Follow @PortafolioECpe

Por ello, cabe recordar cómo ha evolucionado el sueldo mínimo en los últimos 15 años. Con el reciente incremento el Perú sube algunos escalones y se ubica por encima de Colombia, Bolivia y Brasil. La remuneración actual ascendería a US$252.

Sigue a Portafolio en Facebook

► 10 de marzo del 2000: A través del Decreto de Urgencia Nº 012-2000 y a un mes de las elecciones, el ex presidente Alberto Fujimori aumentó el sueldo mínimo a los trabajadores del sector privado. La RMV, que no subía desde 1997, pasó de S/345 a S/410 mensuales.

► 15 de setiembre del 2003: Tres años más tarde, por Decreto de Urgencia Nº 22-2003, el ex presidente Alejandro Toledo elevó la RMV a S/460, un aumento de S/50. Este incremento representó más del 12%. No obstante, según el INEI, la remuneración real (el poder adquisitivo) no se vio modificada.

► 1 de enero del 2006: En 2006, el sueldo mínimo ascendió a S/500. El Decreto Supremo Nº 016-2005-TR señalaba que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante Resolución Ministerial, dictaría las normas que sean necesarias para la aplicación de la misma.

► 01 de octubre del 2007: Al siguiente año, se dicta el D.S Nº 022-2007-TR ,donde se especifica que, a octubre del 2007, el salario se incrementaría en 30 soles, a S/530, y recién en enero del 2008 alcanzaría la suma de S/550.

► 01 de diciembre del 2010: Después de tres años, la Remuneración Mínima Vital alcanzó la suma de S/580. Ese año, el Consejo de Ministros tomó la decisión de dividir en dos partes el incremento de la RMV, a través del el D.S Nº 011-2010-TR.

► 01 de febrero del 2011: Tal como ordenaba el D.S. N°011-2010-TR, un año después se aplicó la segunda parte del incremento. Desde febrero del 2011, el sueldo mínimo llegó a S/600 solo para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

► 15 de agosto del 2011: Un domingo, el Gobierno oficializó el incremento de la RMV en S/75, aumento que se concretó en octubre de ese año, de modo que el sueldo mínimo cerró en S/675.

► 01 de junio del 2012: Finalmente, a inicios del gobierno del presidente Ollanta Humala, se dictaminó que la RMV sería de S/.750, mediante el D.S. Nº007-2012-TR. El incremento del sueldo mínimo desde el 2006 hasta el año pasado ha sido de 80%.

► 30 de marzo del 2016: En una actividad, en la región andina de Puno, el mandatario anunció el incremento del sueldo mínimo a S/850 a partir del 1 de mayo. "Hoy día, después de casi cuatro años y medio estamos invirtiendo S/100 más", dijo Humala.

EL DATO En términos reales el sueldo mínimo ha sufrido un deterioro de 10% desde el 2012. Según el economista, Farid Matuk, la capacidad adquisitiva de la población se ha visto afectada, principalmente, por el incremento de la inflación.