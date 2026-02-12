Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Precio del dólar se depreció por menor expectativa de alza en tasas de FED. (Foto: Andina)
Precio del dólar se depreció por menor expectativa de alza en tasas de FED. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3540, retrocediendo 10 puntos respecto al cierre del miércoles que se situó en S/3,3550, indicó Renta4 SAB.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

D’Onofrio: “Estamos evaluando cuándo abrir nuestra cadena de heladerías. La expectativa es alta, tenemos que hacerlo bien”
Día 1

D’Onofrio: “Estamos evaluando cuándo abrir nuestra cadena de heladerías. La expectativa es alta, tenemos que hacerlo bien”

Petro-Perú: El directorio y la gerencia general seguirían sin ponerse de acuerdo en la forma de reducir personal, ¿cuándo vence el plazo?
Perú

Petro-Perú: El directorio y la gerencia general seguirían sin ponerse de acuerdo en la forma de reducir personal, ¿cuándo vence el plazo?

Disputa por la supervisión del puerto de Chancay provoca reacción de EE.UU.: ¿está en juego la soberanía peruana?
Perú

Disputa por la supervisión del puerto de Chancay provoca reacción de EE.UU.: ¿está en juego la soberanía peruana?

Meliá International ingresa a Cusco con un modelo colaborativo y proyecta su expansión en regiones: este es su plan
Perú

Meliá International ingresa a Cusco con un modelo colaborativo y proyecta su expansión en regiones: este es su plan