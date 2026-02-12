El precio del dólar cerró hoy en S/3,3540, retrocediendo 10 puntos respecto al cierre del miércoles que se situó en S/3,3550, indicó Renta4 SAB.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3550 y mínimo de S/3,3520. Además, en el mercado se negociaron US$352 millones a un precio promedio de S/ 3,3533.

Asimismo, hoy se vencieron S/380 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. No obstante, se colocaron Swap Cambiario Compra por S/ 200 millones a 3 meses.

En cuanto al índice DXY cayó a 96.98 (+0,08%). Por otro lado, la economía estadounidense creó 130 mil empleos en enero, superando el 65 mil esperado y acelerándose frente a los 50 mil del mes previo, lo que evidencia un mercado laboral aún resiliente pese a un entorno de política monetaria restrictiva.

El sólido crecimiento del empleo sugiere que la actividad económica mantiene dinamismo, reduciendo los riesgos de una desaceleración abrupta en el corto plazo.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.