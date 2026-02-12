BanBif, a través de un comunicado, señaló que el procedimiento administrativo sancionador iniciado por Indecopi por presuntas trabas a reclamos, se encuentra en una etapa inicial y no se ha determinado la comisión de una infracción ni se ha impuesto alguna sanción.

Como se recuerda la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) de Indecopi inició de oficio procedimientos administrativos sancionadores contra el Banco Ripley S. A., el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) y Santander Consumer Bank S. A., tras identificar la existencia de presuntas trabas para la presentación de reclamos por parte de los consumidores en los canales de atención de las entidades mencionadas, tanto de manera presencial como virtual.

La CC3 detectó que estas entidades habrían implementado mecanismos que limitarían o condicionarían el ingreso de reclamos, imponiendo requisitos no previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como la negativa a recibir reclamos de personas que no son clientes de dichos establecimientos financieros.

En su comunicado, BanBif remarcó prestar “mucha atención” respecto del servicio a sus clientes. “Siempre nos encontramos preocupados por revisar y mejorar nuestros procesos pues siempre existen oportunidades de mejora”.

En el caso iniciado por Indecopi, precisaron que seguirán colaborando con la autoridad y sin perjuicio de ello, además de seguir realizando una revisión permanente en sus procesos de atención.

De confirmarse las infracciones, las entidades financieras podrían ser sancionadas con multas de hasta 450 UIT, equivalente a S/2.475.000, además de la imposición de medidas correctivas en favor de los consumidores afectados.