De confirmarse las infracciones, las entidades financieras podrían ser sancionadas con multas de hasta 450 UIT, equivalente a S/2.475.000, además de la imposición de medidas correctivas en favor de los consumidores afectados. Foto: GEC.
Por Redacción EC

BanBif, a través de un comunicado, señaló que el procedimiento administrativo sancionador iniciado por Indecopi por presuntas trabas a reclamos, se encuentra en una etapa inicial y no se ha determinado la comisión de una infracción ni se ha impuesto alguna sanción.

