El dólar cerró en S/3,358 para la jornada de este martes 19 de enero, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por otro lado, el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3569, con un máximo de S/3,3590 y un mínimo de S/3,3560.

¿A cuánto cerró el dólar en la jornada del 19 de enero?

El precio del dólar en el país cerró el lunes 19 de enero en S/3,3580, (con una apertura de S/3,3590), según lo dio a conocer el BCRP.

Proyección del dólar en Perú en 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.