De acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar cierra este viernes 12 de diciembre en S/3,370 para la venta y S/3,363 para la compra.

El tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de s/ 3,3686, con un máximo de S/3,3700 y un mínimo de S/3,3670.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar este jueves 11 de diciembre?

El precio del dólar cerró el jueves 11 de diciembre en S/3,3700, retrocediendo 50 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3750.