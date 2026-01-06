El precio del dólar cerró hoy en S/3,3630, retrocediendo 10 puntos con respecto al cierre del día lunes 5 de enero que se situó en S/3,3634, informó Renta4 SAB.

Para el cierre de esta jornada, el dólar estadounidense mostró un ligero repunte, con el índice DXY subiendo 0,28% hasta 98.5460.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, señaló que este impulso moderado se vio influenciado por datos económicos mixtos en Estados Unidos.

Entre ellos está el PMI manufacturero más débil y revisiones a la baja en el PMI de servicios, junto con la expectativa creciente de que la Reserva Federal (Fed) aplique dos recortes de tasas de interés a lo largo de 2026, lo que mantiene presión bajista sobre la divisa.

Aún con la mejora puntual del día, el dólar sigue mostrando fragilidad frente a otras monedas importantes, como el euro y la libra, en un contexto marcado por la reducción de diferenciales de tasas, la incertidumbre sobre el liderazgo futuro de la Fed y factores como política comercial y proyecciones económicas internas.

Proyección del dólar en Perú en 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.