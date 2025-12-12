La cotización del dólar para este viernes 12 de diciembre, de acuerdo a información de la web del Banco de la Nación, es de S/3,355 para la compra y S/3,380 a la venta.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar este jueves 11 de diciembre?

El precio del dólar cerró el jueves 11 de diciembre en S/3,3700, retrocediendo 50 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3750.

Gianina Villavicencio, gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB, señaló que durante la jornada se observó presión a la baja por oferta de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3620 y máximo de S/3,3710.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

De acuerdo con el informe Situación Perú de diciembre, el BBVA Research, el tipo de cambio cerraría el 2025 en el rango de S/3,35 y S/3,45. El estudio sostiene además que podría situarse en la parte inferior de este intervalo para 2026.