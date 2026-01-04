¡Es oficial! Ya se publicó el DS N°301-2025-EF, donde se incrementa el valor de la UIT para el 2026, pasando de S/5.350 a S/5.500. Por ello, es importante revisar los efectos que tendrá este aumento, tanto para las familias como para las empresas.

¿Qué es la UIT?

La Unidad Impositiva Tributaria o UIT es un valor referencial que tiene, principalmente, 3 usos:

Calcular tributos Calcular multas Como parámetro para otros temas tributarios, laborales y judiciales (subsidios del Fondo Mivivienda, tope de ventas para ser considerado MYPE, etc.).

¿Quién determina su valor?

Jorge Castillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó que el monto de la UIT lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y rige por todo un año calendario (desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre).

Se calcula en función de una serie de elementos macroeconómicos, principalmente la inflación, por lo que suele subir cada año.

¿Cuánto aumentó la UIT para 2026?

Acosta precisó que para el 2026, el incremento de la UIT será de S/150, pasando de S/5.350 a S/5.500.

En 2025 el aumento fue de S/200 (de S/5.150 a S/5.350) al igual que en 2024 (de S/4.950 a S/5.150), mientras que en el 2023 subió S/350 (de S/4.600 a S/4.950) y en el 2022 se incrementó en S/200 (de S/4.400 a S/4.600).

En los años previos, de 2000 a 2019, la UIT aumentó cada año en S/50 o en S/100, e incluso en el 2023 no subió (se mantuvo en S/3.100).

¿Cuál es el impacto de este aumento para la economía familiar?

El incremento de la UIT tiene diversos efectos en las finanzas personales y familiares de los peruanos. Los trabajadores en planilla (dependientes formales) pagarán menos impuesto a la renta sobre sus sueldos, por lo que tendrán más dinero en el bolsillo.

Por ejemplo, para un sueldo bruto mensual de S/3.000, el ahorro anual de impuesto a la renta será de S/84. Para un sueldo bruto mensual de S/5.000, el ahorro anual de impuesto a la renta será de S/192.

Otro efecto es que sube el límite de sueldo bruto mensual (en planilla) para no pagar impuesto a la renta, que en el 2025 es de S/2.675 y para el 2026 será de S/2.750.

En el caso de trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios, el monto máximo anual de emisión para no pagar impuestos se incrementa de S/46.813 a S/48.125.

El tope de gastos personales para solicitar devolución de impuesto a la renta del trabajo (4ta y 5ta categoría), que es de 3 UIT, aumenta de S/16.050 a S/16.500.

Además, se obtendrá un mayor subsidio para el Crédito Mivivienda, llamado “Bono del Buen Pagador”. Se pagará menos impuesto predial y de alcabala, ya que los tramos y tasas están en función de la UIT. Asimismo, se incrementa el valor de las multas administrativas y sube el costo de los procesos judiciales y otros trámites ante el Estado.

¿Cuál es el valor de la UIT para el 2026 en el Perú?

¿Cuál será el impacto para las mypes?

Carrillo Acosta explicó que el tope de ventas para ser considerado “microempresa” es de 150 UIT, por lo cual este valor sube de S/802.500 a S/825.000. Lo mismo ocurre con la “pequeña empresa”, cuyo tope máximo de ingresos es de 1.700 UIT, aumentando de S/9′095.000 a S/9′350.000.

Asimismo, en el Régimen MYPE Tributario, vigente desde 2017, la tasa de Impuesto a la Renta es de 10% para las primeras 15 UIT y 29,5% por encima de este monto. Por lo tanto, con el aumento de la UIT, las empresas que se encuentran en este régimen ahorrarán unos S/439 de impuestos anuales.

¿Qué otro impacto podría generar?

El experto en finanzas advirtió que el lado “negativo” del aumento de la UIT es que generará la reducción de la recaudación tributaria, por lo cual el gobierno tendrá menos recursos para poder hacer obras y reactivar la economía. No obstante, esta reducción no será significativa.