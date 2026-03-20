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LIMA, PERU. JUEVES, 5 D FEBRERO DEL 2026. Lima 05 de febrero 2026 El Ciclo de conferencias en la sede principal del diario El Comercio en conjunto con America. Dicho evento atrae a varios empresarios de cara a las elecciones 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
LIMA, PERU. JUEVES, 5 D FEBRERO DEL 2026. Lima 05 de febrero 2026 El Ciclo de conferencias en la sede principal del diario El Comercio en conjunto con America. Dicho evento atrae a varios empresarios de cara a las elecciones 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Redacción Economía

La inseguridad continúa siendo un problema para los peruanos, sobre todo, para quienes buscan emprender y mejorar su economía. Pese a los constantes estados de emergencia, los homicidios y otros delitos siguen en aumento.

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