El precio del cobre retomó la tendencia alcista y volvió a ubicarse en la zona de consolidación del primer bimestre, tras las correcciones vistas en la segunda quincena de marzo, asociado a los riesgos de una menor actividad económica derivados de la extensión del conflicto en Medio Oriente.

No obstante, el reporte de Scotiabank señaló que el el cierre del Estrecho de Ormuz afecta la disponibilidad de azufre y ácido sulfúrico, insumos clave para los procesos de extracción de cobre generando restricciones de oferta y limitando la caída en los precios.

El cobre cayó hasta US$5.40 por libra, mínimos desde inicios de año, durante la segunda quincena de marzo, antes de recuperarse hacia niveles cercanos a sus récords en torno a US$ 6 por libra, en línea con la reactivación de la demanda en China.

Esta recuperación se reflejó en la caída de los inventarios en Shanghái, que aumentaron en marzo ante los altos precios, así como un repunte de sus importaciones de cobre, las cuales se habían reducido en enero y febrero debido a la menor demanda interna china.

“Este comportamiento confirma, al igual que en episodios previos, que China tiende a intensificar sus compras de cobre aprovechando momentos de precios bajos, sobre todo con expectativas de mayor demanda futura”, explicó Scotiabank.

Por otro lado, las restricciones asociadas al ácido sulfúrico actúan como un factor de soporte en las caídas del precio. En números, alrededor del 50% del comercio marítimo mundial de azufre, insumo básico para la producción de ácido sulfúrico, pasa por el Estrecho de Ormuz, mientras que el Medio Oriente concentra cerca del 24% de la producción global de azufre, y la mayor parte de sus exportaciones transita por Ormuz. En este contexto, China anunció la suspensión de exportaciones de ácido sulfúrico a partir del 1 de mayo, como prevención frente a los crecientes riesgos de escasez.

Goldman Sachs señaló que las restricciones de las exportaciones chinas, junto con las interrupciones logísticas relacionadas con el conflicto en Medio Oriente podría provocar una interrupción en el mercado físico de cobre.

Chile aparece como uno de los países más expuestos a este escenario, pues importa alrededor del 15% de la oferta mundial de ácido sulfúrico, de la cual aproximadamente un 37% proviene de China. Chile es el mayor productor mundial de cobre.

Técnicamente, el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) retomó su sesgo alcista y regresó a su zona de consolidación en torno a US$6,0/lb. Hacia la baja, el primer soporte se ubica en US$5,77, donde está su media móvil de corto plazo, y luego el soporte se extiende hasta US$5,37, que fue su mínimo previo.

El cobre tiene espacio para retroceder hasta US$5,19, donde se encuentra su media móvil de largo plazo, sin dañar la tendencia alcista. Según proyecta el reporte, el escenario alcista se mantendría mientras el cobre se sostenga por encima de US$5,80. Si el precio no logra consolidar sobre ese nivel, aumenta el riesgo de un pullback hacia US$5,70 - 5,65 y luego un retorno a US$5,37. Hacia el alza, la resistencia se encuentra en US$6,13/lb, su máximo histórico reciente.

Hacia adelante, el cobre seguirá moviéndose con cautela. La prolongación del conflicto en Oriente Medio y las restricciones en el estrecho de Ormuz mantienen elevada la incertidumbre, lo que complica el panorama de crecimiento global y las expectativas de demanda del cobre en el corto plazo.

Asimismo, mientras continúe el conflicto en Irán y el Estrecho de Ormuz continúe restringido, continuarán aumentando las presiones inflacionarias ligadas a los precios energéticos, que podrían enfriar decisiones de consumo e inversión industrial.