Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta recuperación se reflejó en la caída de los inventarios en Shanghái, que aumentaron en marzo ante los altos precios. Foto: GEC.
Esta recuperación se reflejó en la caída de los inventarios en Shanghái, que aumentaron en marzo ante los altos precios. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El precio del cobre retomó la tendencia alcista y volvió a ubicarse en la zona de consolidación del primer bimestre, tras las correcciones vistas en la segunda quincena de marzo, asociado a los riesgos de una menor actividad económica derivados de la extensión del conflicto en Medio Oriente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.